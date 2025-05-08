Organisé par

Breakfast Club of Canada

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan Nourrir un Enfant 2025

1 semaine dans un beau châlet au Québec item
1 semaine dans un beau châlet au Québec item
1 semaine dans un beau châlet au Québec
1 500 $

Enchère de départ

Profitez d'une semaine paisible et ressourçante dans un magnifique chalet à Knowlton, Québec — à seulement 20 minutes de Sutton. Ce refuge chaleureux dispose de trois lits queen et de deux canapés confortables, idéal pour la famille ou les amis. Vous y trouverez un étang tranquille, une salle de jeux amusante et un terrain de basketball pour les activités extérieures. Que vous souhaitiez vous détendre ou travailler à distance avec une vue pittoresque, ce chalet est un excellent endroit pour s’évader. Valeur estimée à 2 000 $. Don offert par Celcius.
Carte Cadeau Nordik Spa Village item
Carte Cadeau Nordik Spa Village
120 $

Enchère de départ

Offrez-vous l’expérience bien-être ultime avec une carte-cadeau de 150 $ pour le Nordik Spa-Nature. Valable dans les établissements situés en Ontario, au Québec ou au Manitoba, ce certificat-cadeau vous donne accès à tout ce que les spas Nordik ont à offrir — des bains thermaux apaisants et des saunas régénérants aux massages relaxants et aux espaces de repos sereins. Valeur de 150 $. Don offert par Midland Transport.
Strøm Spa Nordique - $250 Carte Cadeau item
Strøm Spa Nordique - $250 Carte Cadeau
200 $

Enchère de départ

Offrez-vous une escapade luxueuse ! Cette carte-cadeau de 250 $ peut être utilisée pour des expériences de spa relaxantes au Strøm Spa St-Hilaire, à seulement quelques minutes de route de Montréal. Offert par Agro Process Inc.
Strøm Spa Nordique - $250 Carte Cadeau item
Strøm Spa Nordique - $250 Carte Cadeau
200 $

Enchère de départ

Offrez-vous une escapade luxueuse ! Cette carte-cadeau de 250 $ peut être utilisée pour des expériences de spa relaxantes au Strøm Spa St-Hilaire, à seulement quelques minutes de route de Montréal. Offert par Agro Process Inc.
Alter Ice Bath + Sauna Studio - Deux séances item
Alter Ice Bath + Sauna Studio - Deux séances
35 $

Enchère de départ

Profitez de deux séances à Alter Ice Bath + Sauna Studio à Toronto. Évalué à 95 $. Donné par Alter.
Spa gonflable Avenli Vermont item
Spa gonflable Avenli Vermont
400 $

Enchère de départ

Détendez-vous avec style grâce à ce luxueux spa gonflable octogonal doté de 120 jets apaisants. Parfait pour votre cour arrière ou votre terrasse, il peut accueillir confortablement de 3 à 5 personnes et vous offre une expérience de spa revitalisante à la maison. Valeur de 550 $. Don offert par Les Entreprises électriques PotvinPatenaude.
Dyson Corrale Straightener item
Dyson Corrale Straightener
300 $

Enchère de départ

Offrez-vous un coiffage digne d’un salon avec le Dyson Corrale™ — le seul fer à lisser doté de plaques flexibles qui s’adaptent pour rassembler les cheveux, offrant un coiffage amélioré avec moins de chaleur et deux fois moins de dommages. Sa conception sans fil, son contrôle intelligent de la température et son design élégant en font un incontournable pour des cheveux lisses et en santé, sans effort. Valeur de 650 $. Don offert par Manes by Mell.
iPhone 13 – 512 GB item
iPhone 13 – 512 GB
400 $

Enchère de départ

Offrez-vous un téléphone intelligent puissant et élégant avec cet iPhone 13 bleu, doté d’un généreux espace de stockage de 512 Go. Valeur de 750 $. Don offert par Boccard.
Milwaukee M12™ Compact 3/8" Drill/Driver Kit item
Milwaukee M12™ Compact 3/8" Drill/Driver Kit
75 $

Enchère de départ

D'une valeur de 150 $, offert par Geratek.
Milwaukee M12™ Compact 3/8" Drill/Driver Kit item
Milwaukee M12™ Compact 3/8" Drill/Driver Kit
75 $

Enchère de départ

D'une valeur de 150 $, offert par Geratek.
Milwaukee 2101-22 M4 1/4" Hex Screwdriver Kit item
Milwaukee 2101-22 M4 1/4" Hex Screwdriver Kit
100 $

Enchère de départ

D'une valeur de 170 $, offert par Geratek.
Coffret combiné Milwaukee avec perceuse à percussion et visseuse à chocs item
Coffret combiné Milwaukee avec perceuse à percussion et visseuse à chocs
300 $

Enchère de départ

Découvrez la puissance et la précision du coffret combiné MILWAUKEE® M18™ sans fil au lithium-ion avec perceuse à percussion et visseuse à chocs. Comprend : une perceuse à percussion 1/2" et une visseuse à chocs hexagonale 1/4", le mode de contrôle AutoStop pour une sécurité accrue, un moteur sans balais POWERSTATE pour une puissance constante, l’intelligence REDLINK PLUS pour des performances optimisées, les applications de perçage et de vissage les plus rapides, ainsi que les batteries M18 REDLITHIUM CP2.0 et XC5.0. Valeur estimée à 566 $. Don offert par Geratek.
Système de rangement modulaire Milwaukee Packout avec boîte à outils item
Système de rangement modulaire Milwaukee Packout avec boîte à outils item
Système de rangement modulaire Milwaukee Packout avec boîte à outils item
Système de rangement modulaire Milwaukee Packout avec boîte à outils
250 $

Enchère de départ

Système de rangement modulaire Milwaukee Tool de 22 pouces avec boîte à outils Packout et organisateur portable à 11 compartiments résistant aux chocs pour petites pièces, compatible avec le système de rangement modulaire. Valeur estimée à 526 $. Don offert par Geratek.
Leçon de curling de 2 heures avec l’Olympien Marc Kennedy item
Leçon de curling de 2 heures avec l’Olympien Marc Kennedy
200 $

Enchère de départ

Leçon de curling de 2 heures pour un groupe allant jusqu’à 8 personnes avec Marc Kennedy, champion olympique et du Brier mondial. La date et le lieu seront déterminés en coordination avec le gagnant, en fonction de l’horaire de curling de Marc. Valeur : 500 $
Chandail autographié de Nick Suzuki item
Chandail autographié de Nick Suzuki
350 $

Enchère de départ

Marquez un grand coup avec ce chandail encadré des Canadiens de Montréal, autographié par le capitaine de l’équipe, Nick Suzuki. Valeur : 900 $ Offert par Fred Guichard.
Peinture à l’encre – BIENTÔT DISPONIBLE item
Peinture à l’encre – BIENTÔT DISPONIBLE
175 $

Enchère de départ

Peinture à l’encre sur papier, encadrée, 43 cm × 23 cm, réalisée par l’artiste montréalaise Alexandra MacDougall. Valeur estimée à 700 $. Don offert par Atis Énergie.
Prada Infusion d'Ylang (100ml) item
Prada Infusion d'Ylang (100ml)
20 $

Enchère de départ

Valeur estimée à 235 $. Don offert par L'Oréal.
Prada Paradoxe Intense (90ml) item
Prada Paradoxe Intense (90ml)
115 $

Enchère de départ

Valeur estimée à 230 $. Don offert par L'Oréal.
Giorgio Armani Blanc Kogane (100ml) item
Giorgio Armani Blanc Kogane (100ml)
100 $

Enchère de départ

Valeur estimée à 450 $. Don offert par L'Oréal.
YSL Libre Eau de Parfum (50 ml) item
YSL Libre Eau de Parfum (50 ml)
85 $

Enchère de départ

Valeur estimée à 170 $. Don offert par L'Oréal.
YSL Myslf L'Absolu (60 ml) item
YSL Myslf L'Absolu (60 ml)
95 $

Enchère de départ

Valeur estimée à 185 $. Don offert par L'Oréal.
Ensemble yeux et lèvres Prada item
Ensemble yeux et lèvres Prada
50 $

Enchère de départ

Affichez votre style avec ce duo beauté raffiné signé Prada. L’ombre à paupières Dimensions, teinte 06, offre une couleur intense au fini moderne, tandis que le rouge à lèvres Monochrome Soft Matte en teinte B106 déploie un pigment riche et velouté pour une bouche sophistiquée. Une combinaison parfaite pour une élégance quotidienne rehaussée ou un look de soirée remarquable. Valeur estimée à 165 $. Don offert par L’Oréal.
Ensemble de fards à paupières liquides Armani item
Ensemble de fards à paupières liquides Armani
50 $

Enchère de départ

Définissez et éblouissez avec cet élégant ensemble pour les yeux de Giorgio Armani. Doté de deux superbes nuances de fard à paupières liquide Eye Tint, 70M et 36M, ce duo longue tenue offre une couleur modulable au fini lumineux, parfait pour des looks sans effort, du jour à la nuit. Évalué à 100 $. Donné par L’Oréal.
Trio Armani Glow item
Trio Armani Glow
95 $

Enchère de départ

Dévoilez votre côté le plus radieux avec ce trio luxueux de Giorgio Armani. Commencez par la base hydratante Luminous Silk (30 ml) pour lisser et préparer votre peau, ajoutez une touche d’éclat avec l’illuminateur fluide Fluid Sheer Glow Enhancer, nuance 8, et terminez avec un fard à joues naturel en utilisant le fard à joues Luminous Silk Glow Blush, nuance 60 Mystery. L’ensemble parfait pour obtenir l’éclat emblématique d’Armani qui semble venir de l’intérieur. Évalué à 192 $. Donné par L’Oréal.
Ensemble éclat et lumière YSL item
Ensemble éclat et lumière YSL
60 $

Enchère de départ

Offrez-vous un look lumineux avec ce duo éclatant d’YSL. Le fard à joues estompant audacieux Make Me Blush, nuance 57 Coral Clash, procure un voile de couleur doux et flou, tandis que l’huile à lèvres repulpante Loveshine, nuance 7, ajoute un fini juteux et très lustré avec une touche nourrissante. Parfait pour un look éclatant et frais au quotidien. Évalué à 115 $. Donné par L’Oréal.
Duo pour les lèvres YSL item
Duo pour les lèvres YSL
60 $

Enchère de départ

Rehaussez votre routine beauté avec cet ensemble luxueux d’Yves Saint Laurent. Mettant en vedette le rouge à lèvres Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical, nuance 301, un mat audacieux, et le rouge à lèvres Loveshine Collectors High-Shine Caring Lipstick, nuance 44, un éclat radieux et nourrissant, ce duo offre un glamour intemporel et une sophistication moderne à chaque application.Évalué à 112 $. Donné par L’Oréal.
Duo pour les lèvres YSL item
Duo pour les lèvres YSL
45 $

Enchère de départ

Offrez-vous le summum du luxe pour les lèvres avec cet ensemble exclusif d’Yves Saint Laurent. Mettant en vedette le rouge à lèvres soin brillant Loveshine Collectors en teinte 201 et le rouge à lèvres mat velouté Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical en teinte 307, ce duo offre à la fois une brillance nourrissante et une couleur mate intense, parfait pour toute occasion. Évalué à 112 $. Donné par L’Oréal.
Panier soin anti-âge Functionlab item
Panier soin anti-âge Functionlab
150 $

Enchère de départ

Ce luxueux panier-cadeau comprend une routine complète de soins anti-âge de Functionalab, incluant : Lait nettoyant et tonique Peeling triple action Complexe contour des yeux liftant Sérum Pro-Collagène Crème hydratante intense Sérum pour les lèvres au collagène Valeur de 640 $. Don offert par Functionalab.
Coffret Skincare Clarins item
Coffret Skincare Clarins
200 $

Enchère de départ

Offrez-vous l’expérience ultime de soins personnels avec cet ensemble luxueux de soins Clarins. Il comprend : Nettoyant purifiant moussant doux Crème de jour Extra-Firming – Tous types de peau Sérum corps rénovateur Gommage rénovateur Fresh Scrub Bain aux plantes « Tonic » Masque visage anti-âge Cryo-Flash (15 ml) Valeur de 410 $. Don offert par Clarins Canada.
Lunettes de soleil Gucci item
Lunettes de soleil Gucci item
Lunettes de soleil Gucci
175 $

Enchère de départ

Valeur de 450 $. Don offert par Eyewear Canada.
Lunettes de soleil Gucci item
Lunettes de soleil Gucci item
Lunettes de soleil Gucci
175 $

Enchère de départ

Valeur de 450 $. Don offert par Eyewear Canada.
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 10) item
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 10)
35 $

Enchère de départ

Espadrille respirante et ultra-douce, fabriquée à partir de fibre d’eucalyptus sourcée de manière responsable. Pointure femme 10. D'une valeur de 140 $, offerte par Melanie Lebel
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 10) item
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 10)
35 $

Enchère de départ

Espadrille respirante et ultra-douce, fabriquée à partir de fibre d’eucalyptus sourcée de manière responsable. Pointure femme 10. D'une valeur de 140 $, offerte par Melanie Lebel
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 10) item
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 10)
35 $

Enchère de départ

Espadrille respirante et ultra-douce, fabriquée à partir de fibre d’eucalyptus sourcée de manière responsable. Pointure femme 10. D'une valeur de 140 $, offerte par Melanie Lebel
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 10) item
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 10)
35 $

Enchère de départ

Espadrille respirante et ultra-douce, fabriquée à partir de fibre d’eucalyptus sourcée de manière responsable. Pointure femme 10. D'une valeur de 140 $, offerte par Melanie Lebel
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 9) item
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 9)
35 $

Enchère de départ

Espadrille respirante et ultra-douce, fabriquée à partir de fibre d’eucalyptus sourcée de manière responsable. Pointure femme 9. D'une valeur de 140 $, offerte par Melanie Lebel
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 9) item
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 9)
35 $

Enchère de départ

Espadrille respirante et ultra-douce, fabriquée à partir de fibre d’eucalyptus sourcée de manière responsable. Pointure femme 9. D'une valeur de 140 $, offerte par Melanie Lebel
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 9) item
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour femme (pointure 9)
35 $

Enchère de départ

Espadrille respirante et ultra-douce, fabriquée à partir de fibre d’eucalyptus sourcée de manière responsable. Pointure femme 9. D'une valeur de 140 $, offerte par Melanie Lebel
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour homme (pointure 11) item
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour homme (pointure 11)
75 $

Enchère de départ

Espadrille respirante et ultra-douce, fabriquée à partir de fibre d’eucalyptus sourcée de manière responsable. Pointure homme 11. D'une valeur de 140 $, offerte par Melanie Lebel
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour homme (pointure 11) item
Espadrilles Allbirds Tree Runners pour homme (pointure 11)
35 $

Enchère de départ

Espadrille respirante et ultra-douce, fabriquée à partir de fibre d’eucalyptus sourcée de manière responsable. Pointure homme 11. D'une valeur de 140 $, offerte par Melanie Lebel
Coffret d’échantillons Karine Jones item
Coffret d’échantillons Karine Jones
15 $

Enchère de départ

Ce coffret d’échantillons Karine Jones comprend un gloss Pepti-Collagen 3D format régulier et un échantillon de parfum. D'une valeur de 40 $
Ensemble de soins pour chat + carte-cadeau Mondou de 100 $ item
Ensemble de soins pour chat + carte-cadeau Mondou de 100 $ item
Ensemble de soins pour chat + carte-cadeau Mondou de 100 $
75 $

Enchère de départ

Offrez à votre félin un forfait de soins ultime! Ce lot comprend des jouets amusants et des trousses de soins pratiques pour divertir et dorloter votre chat tout en le gardant bien toiletté — ainsi qu’une carte-cadeau de 100 $ chez Mondou pour faire le plein d’essentiels félins. Valeur de 200 $. Don offert par Mondou.
Ensemble de soins pour chien + carte-cadeau Mondou de 100 $ item
Ensemble de soins pour chien + carte-cadeau Mondou de 100 $ item
Ensemble de soins pour chien + carte-cadeau Mondou de 100 $
75 $

Enchère de départ

Gâtez votre toutou avec ce prix incroyable! Ce lot comprend des jouets amusants et des trousses de soins pratiques pour garder votre chien heureux et en santé — et il inclut une carte-cadeau de 100 $ chez Mondou pour faire le plein d’essentiels canins! Valeur de 200 $. Don offert par Mondou.
Panier-cadeau confort et cuisine ultime item
Panier-cadeau confort et cuisine ultime
100 $

Enchère de départ

Le panier-cadeau confort et cuisine ultime vous offre des essentiels douillets et une inspiration culinaire. Il comprend : Un peignoir moelleux Une couverture d’appoint Une bouteille d’eau Orb Une tasse pliable Stojo Trois livres de recettes de Canadian Living : Make it Ahead, 400 Cal Dinners et New Slow Cooker Faves Un seau de bonbons délicieux pour une touche sucrée finale Valeur de 200 $. Don offert par Québecor Média.
Package Rick & Morty Fandom item
Package Rick & Morty Fandom
60 $

Enchère de départ

Préparez-vous à célébrer votre passion avec l’ensemble ultime pour les amateurs de culture geek ! Cette collection soigneusement sélectionnée comprend : Une élégante tasse réutilisable Stanley Un gobelet Yeti Un t-shirt Rick & Morty Un jouet de collection et un carnet thématique Un sac fourre-tout réutilisable pour tout transporter avec style Valeur de 100 $. Don offert par Corus.
Boîte Cadeau TLN Ultimate item
Boîte Cadeau TLN Ultimate
100 $

Enchère de départ

Offrez-vous un mélange parfait de style, de confort et de plaisir culinaire avec la boîte-cadeau ultime de TLN. Ce panier soigneusement composé est conçu pour apporter de la joie et de l’utilité à votre quotidien. Il comprend : Un sac fourre-tout, une écharpe, une tasse, un t-shirt et un chandail à l’effigie de TLN Le livre de recettes From Our Family to Yours de Lidia Bastianich Une carte-cadeau VISA de 100 $ Valeur de 200 $. Don offert par TLN Media Group.
2 SM10 Titleist Vokey pour droitier item
2 SM10 Titleist Vokey pour droitier
300 $

Enchère de départ

Deux cocheurs SM10 Titleist Vokey pour droitier — 54 et 58 degrés. Le modèle SM10 est le wedge le plus avancé jamais conçu par Titleist, pensé pour offrir un contact précis, un vol de balle optimisé et un effet accru. En prime : 12 balles de golf Titleist aux couleurs de Danone. Valeur de 500 $. Don offert par SFX Transport.
Canadiens de Montréal - 2 billets premium item
Canadiens de Montréal - 2 billets premium
200 $

Enchère de départ

ivez toute l’intensité de la LNH avec deux billets premium pour un match à domicile des Canadiens de Montréal au Centre Bell. La date du match sera déterminée en collaboration avec le donateur une fois le gagnant confirmé. Valeur : 380 $ Offert par H&R Transport.
Canadiens de Montréal - 2 billets item
Canadiens de Montréal - 2 billets
300 $

Enchère de départ

2 billets pour voir les Canadiens de Montréal. Vous serez assis dans la section 118, rangée M, sièges 17 et 18. Valeur : 500 $ Offert par FLS Transport.
Toronto Raptors – 2 billets au bord du terrain item
Toronto Raptors – 2 billets au bord du terrain
500 $

Enchère de départ

Vivez l’énergie du match comme jamais auparavant avec deux billets au premier rang (section 109, rangée 1) pour un match à domicile des Toronto Raptors. Le match sera sélectionné en coordination avec le gagnant. Valeur : 750 $ Offert par Pace Law.
CF Montréal - 4 billets premium item
CF Montréal - 4 billets premium
150 $

Enchère de départ

4 billets premium pour assister au match CF Montréal vs. Austin FC le samedi 23 août 2025 à 19h30 au Stade Saputo. Profitez de l’action depuis la section 117, rangée P, sièges 5 à 8 — une vue fantastique sur le terrain et une soirée de soccer inoubliable ! Valeur : 300 $ Offert par Saputo.
Toronto Blue Jays - 2 billets premium item
Toronto Blue Jays - 2 billets premium
350 $

Enchère de départ

Profitez de 2 billets pour assister au match entre les Toronto Blue Jays et les San Francisco Giants le samedi 19 juillet à 15h au Rogers Centre ! Vous serez assis dans la section 30, rangée 10, sièges 1 et 2 — une zone de sièges premium située juste derrière le banc des Blue Jays. Valeur : 600 $ Offert par Day & Ross Inc.
Toronto Blue Jays - 2 billets item
Toronto Blue Jays - 2 billets
100 $

Enchère de départ

Profitez de 2 billets pour assister au match entre les Toronto Blue Jays et les San Francisco Giants le dimanche 20 juillet à 12h05 au Rogers Centre à Toronto ! Vous serez assis dans la section 119, rangée 16, sièges 13 et 14. Ce match fait partie des dimanches Jr. Jays, une expérience familiale spéciale avec des activités pour enfants, des mascottes et la possibilité pour les jeunes fans de courir les bases après le match !
Omnium Banque Nationale à Montréal – 2 billets (27 Juillet) item
Omnium Banque Nationale à Montréal – 2 billets (27 Juillet)
200 $

Enchère de départ

Profitez d’un tennis de classe mondiale lors de l’Omnium Banque Nationale le 27 juillet à 11h au Stade IGA. Vous serez assis dans la section 132, rangée K, sièges 1 et 2. Un laissez-passer de stationnement est inclus. Valeur : 350 $ Offert par Desjardins.
Omnium Banque Nationale à Montréal – 2 billets (3 août) item
Omnium Banque Nationale à Montréal – 2 billets (3 août)
100 $

Enchère de départ

Profitez d’un tennis de classe mondiale lors de l’Omnium Banque Nationale le 3 août à 00h30 au Stade IGA. Vous serez assis dans la section 227, rangée H, sièges 11 et 12. Valeur : 200 $ Offert par Norton Rose Fulbright Canada.
Omnium Banque National à Montréal - quart de final - 2 billets (4 Août) item
Omnium Banque National à Montréal - quart de final - 2 billets (4 Août)
150 $

Enchère de départ

Préparez-vous à vivre une action de tennis de classe mondiale avec deux billets pour les quarts de finale de l’Omnium Banque Nationale à Montréal ! 📍 Détails : Session 18 – Court central Lundi 4 août 2025 à 16h00 Stade IGA, Montréal (QC) Section 306, rangée H, sièges 11–12 Valeur : 220 $ Offert par Neptune Retail Solutions.
National Bank Open Women's Finals in Montreal (Aug. 7) item
National Bank Open Women's Finals in Montreal (Aug. 7)
250 $

Enchère de départ

Enjoy two tickets to see world-class tennis on August 7th at 6pm in Montreal. Section 203, Row F, Seats 7-8. Tickets include access to: Practice courts to watch top players warm up, Secondary match courts with additional live action, Fan activities and entertainment zones throughout the venue. Valued at $600. Donated by Norton Rose Fulbright.

La Dolce Voce: Soirée Opéra (11 juillet) item
La Dolce Voce: Soirée Opéra (11 juillet)
50 $

Enchère de départ

Plongez dans un univers où l’opéra rencontre le glamour du cinéma avec deux billets pour La Dolce Voce : Soirée lyrique, le vendredi 11 juillet de 18 h 30 à 22 h 30 dans le quartier Distillery de Toronto. Cette soirée inoubliable débute par une expérience gastronomique mettant en vedette des délices de Ferrero, Lavazza, Barilla, Eataly et bien d’autres, accompagnés de prosecco Masi, de bière Birra Moretti et de cocktails Campari. Laissez-vous ensuite emporter par les performances en direct de la soprano internationale Lucia Cesaroni, de la mezzo-soprano et animatrice de CBC Julie Nesrallah, ainsi que du baryton Jorell. Valeur de 150 $. Don offert par l’ICFF.
Une soirée avec les frères Manetti : Première américaine de Palmese item
Une soirée avec les frères Manetti : Première américaine de Palmese item
Une soirée avec les frères Manetti : Première américaine de Palmese item
Une soirée avec les frères Manetti : Première américaine de Palmese
45 $

Enchère de départ

Profitez de deux billets pour une soirée inoubliable de cinéma et de culture italienne, le 10 juillet dans le quartier emblématique Distillery de Toronto, dans le cadre de l’Italian Contemporary Film Festival. Rejoignez les cinéastes acclamés Antonio & Marco Manetti pour une expérience unique comprenant des activations immersives, des dégustations soigneusement sélectionnées et une projection exclusive de leur dernier film, U.S. Palmese. Valeur de 150 $. Don offert par l’ICFF.
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "Treasure" item
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "Treasure" item
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "Treasure"
45 $

Enchère de départ

Profitez de deux billets pour la projection du film Treasure dans le cadre de l’Italian Contemporary Film Festival (ICFF), le 11 juillet à 20 h 15 dans le quartier Distillery de Toronto. Votre billet pour le festival inclut également une incroyable expérience de dégustation, avec une variété de partenaires alimentaires et de boissons répartis dans tout le quartier à partir de 18 h 30. Valeur de 140 $. Don offert par l’ICFF.
Cinéma sour les étoiles - 2 billets pour "Borderline" item
Cinéma sour les étoiles - 2 billets pour "Borderline" item
Cinéma sour les étoiles - 2 billets pour "Borderline"
45 $

Enchère de départ

Profitez de deux billets pour la projection du film Borderline dans le cadre de l’Italian Contemporary Film Festival (ICFF), le 12 juillet à 22 h dans le quartier Distillery de Toronto. Votre billet pour le festival inclut également une incroyable expérience de dégustation, avec une variété de partenaires alimentaires et de boissons répartis dans tout le quartier à partir de 18 h 30. Valeur de 140 $. Don offert par l’ICFF.
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "La Valanga Azzurra" item
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "La Valanga Azzurra" item
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "La Valanga Azzurra"
45 $

Enchère de départ

Profitez de deux billets pour la projection du film La Valanga Azzurra dans le cadre de l’Italian Contemporary Film Festival (ICFF), le 17 juillet à 20 h 15 dans le quartier Distillery de Toronto. Votre billet pour le festival inclut également une incroyable expérience de dégustation, avec une variété de partenaires alimentaires et de boissons répartis dans tout le quartier à partir de 18 h 30. Valeur de 140 $. Don offert par l’ICFF.
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "Darkest Miriam" item
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "Darkest Miriam" item
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "Darkest Miriam"
45 $

Enchère de départ

Profitez de deux billets pour la projection du film Darkest Miriam dans le cadre de l’Italian Contemporary Film Festival (ICFF), le 18 juillet à 19 h 15 dans le quartier Distillery de Toronto. Votre billet pour le festival inclut également une incroyable expérience de dégustation, avec une variété de partenaires alimentaires et de boissons répartis dans tout le quartier à partir de 18 h 30. Valeur de 140 $. Don offert par l’ICFF.
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "Song of the Fireflies" item
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "Song of the Fireflies" item
Cinéma sous les étoiles - 2 billets pour "Song of the Fireflies"
45 $

Enchère de départ

Profitez de deux billets pour la projection du film Song of the Fireflies dans le cadre de l’Italian Contemporary Film Festival (ICFF), le 20 juillet à 21 h 15 dans le quartier Distillery de Toronto. Votre billet pour le festival inclut également une incroyable expérience de dégustation, avec une variété de partenaires alimentaires et de boissons répartis dans tout le quartier à partir de 18 h 30. Valeur de 140 $. Don offert par l’ICFF.
ICFF All Access Digital Pass item
ICFF All Access Digital Pass
10 $

Enchère de départ

Get ready for an unforgettable cinematic experience—from the comfort of your home! This exclusive ICFF All Access Digital Pass gives you full access to a curated selection of films from the Italian Contemporary Film Festival, available for streaming from July 8 to July 14. Valued at $32. Donated by ICFF.

ICFF All Access Digital Pass item
ICFF All Access Digital Pass
10 $

Enchère de départ

Get ready for an unforgettable cinematic experience—from the comfort of your home! This exclusive ICFF All Access Digital Pass gives you full access to a curated selection of films from the Italian Contemporary Film Festival, available for streaming from July 8 to July 14. Valued at $32. Donated by ICFF.

ICFF All Access Digital Pass item
ICFF All Access Digital Pass
10 $

Enchère de départ

Get ready for an unforgettable cinematic experience—from the comfort of your home! This exclusive ICFF All Access Digital Pass gives you full access to a curated selection of films from the Italian Contemporary Film Festival, available for streaming from July 8 to July 14. Valued at $32. Donated by ICFF.

ICFF All Access Digital Pass item
ICFF All Access Digital Pass
10 $

Enchère de départ

Get ready for an unforgettable cinematic experience—from the comfort of your home! This exclusive ICFF All Access Digital Pass gives you full access to a curated selection of films from the Italian Contemporary Film Festival, available for streaming from July 8 to July 14. Valued at $32. Donated by ICFF.

ICFF All Access Digital Pass item
ICFF All Access Digital Pass
10 $

Enchère de départ

Get ready for an unforgettable cinematic experience—from the comfort of your home! This exclusive ICFF All Access Digital Pass gives you full access to a curated selection of films from the Italian Contemporary Film Festival, available for streaming from July 8 to July 14. Valued at $32. Donated by ICFF.

Séance photo professionnelle à Toronto item
Séance photo professionnelle à Toronto
150 $

Enchère de départ

Offrez-vous une séance photo de 30 minutes sur place à Toronto (portraits, photos de famille, etc. au choix). Vous recevrez une galerie de 30 à 40 images de haute qualité, retouchées professionnellement. Valeur de 200 $. Don offert par Camie on Film.
Sac-repas Yeti et tasse Activia item
Sac-repas Yeti et tasse Activia item
Sac-repas Yeti et tasse Activia
40 $

Enchère de départ

Valeur de 150 $. Don offert par Claudia Coursol.
Sac-repas Yeti et tasse Activia item
Sac-repas Yeti et tasse Activia item
Sac-repas Yeti et tasse Activia
40 $

Enchère de départ

Valeur de 150 $. Don offert par Claudia Coursol.
Sac-repas Yeti et tasse Activia item
Sac-repas Yeti et tasse Activia item
Sac-repas Yeti et tasse Activia
40 $

Enchère de départ

Valeur de 150 $. Don offert par Claudia Coursol.
Sac-repas Yeti et tasse Activia item
Sac-repas Yeti et tasse Activia item
Sac-repas Yeti et tasse Activia
40 $

Enchère de départ

Valeur de 150 $. Don offert par Claudia Coursol.
Ensemble-cadeau Activia et haut-parleur Bluetooth item
Ensemble-cadeau Activia et haut-parleur Bluetooth
20 $

Enchère de départ

Cet ensemble-cadeau Activia comprend : 1 haut-parleur Bluetooth Skullcandy Ounce, 2 cahiers Activia, 1 chandail zippé Danone (taille M), 1 paire de chaussettes Activia (taille unique) et 1 t-shirt Activia (taille XL). Valeur de 50 $. Don offert par Activia et Midland Transport.
Ensemble-cadeau Oikos et haut-parleur Bluetooth item
Ensemble-cadeau Oikos et haut-parleur Bluetooth
20 $

Enchère de départ

Cet ensemble-cadeau Oikos soigneusement sélectionné comprend : 1 haut-parleur Bluetooth Skullcandy Ounce, 1 ensemble de couverts à l’effigie d’Oikos, 1 t-shirt Oikos (taille L) et 2 balles anti-stress Oikos. Valeur de 50 $. Don offert par Oikos et Midland Transport.
Panier-cadeau style de vie actif de Sobeys
40 $

Enchère de départ

Ce panier-cadeau est parfait pour ceux qui aiment rester actifs et stylés. Il comprend : Un grand polo de golf Foot Joy à l’effigie de Danone Un t-shirt d’entraînement Oikos Pro taille très grande Un chapeau seau Danone avec lunettes Une carte-cadeau Sobeys/IGA de 50 $ Valeur de 60 $. Don offert par Todd McFarlane et l’équipe de Sobeys
Panier-cadeau style de vie actif de Sobeys
40 $

Enchère de départ

Ce panier-cadeau est parfait pour ceux qui aiment rester actifs et stylés. Il comprend : Un grand polo de golf Foot Joy à l’effigie de Danone Un t-shirt d’entraînement Oikos Pro taille très grande Un chapeau seau Danone avec lunettes Une carte-cadeau Sobeys/IGA de 50 $ Valeur de 60 $. Don offert par Todd McFarlane et l’équipe de Sobeys
Ensemble-cadeau de marque NTV item
Ensemble-cadeau de marque NTV
5 $

Enchère de départ

Cet ensemble-cadeau comprend une tasse, une casquette et un chandail à capuchon (taille L) de marque NTV. D'une valeur de 50 $, offert par NTV.
NTV Branded Gift Set item
NTV Branded Gift Set
5 $

Enchère de départ

Cet ensemble-cadeau comprend une tasse, une casquette et un chandail à capuchon (taille L) de marque NTV. D'une valeur de 50 $, offert par NTV.
NTV Branded Gift Set item
NTV Branded Gift Set
5 $

Enchère de départ

Cet ensemble-cadeau comprend une tasse, une casquette et un chandail à capuchon (taille L) de marque NTV. D'une valeur de 50 $, offert par NTV.
Capsules Nespresso - 10 étuis item
Capsules Nespresso - 10 étuis
100 $

Enchère de départ

Profitez de 10 étuis de capsules Nespresso pour rester plein d’énergie — que vous soyez au bureau ou en télétravail. Parfaites pour les machines Nespresso du bureau ou votre appareil personnel, ces capsules combleront vos envies de café où que vous soyez. Le gagnant peut choisir entre les capsules OriginalLine ou VertuoLine. Valeur de 350 $. Don offert par Facilities Management.
Visite VIP de l'usine de Boucherville avec Dan Crane item
Visite VIP de l'usine de Boucherville avec Dan Crane
75 $

Enchère de départ

Une visite VIP de l'usine de Boucherville pour vous et la personne de votre choix (âgée de 18 ans ou plus — membre de la famille, ami, collègue) avec Dan Crane. Transport jusqu'à Boucherville non inclus. Don offert par Dan Crane. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la fabrication du yogourt lors de cette visite
Visite VIP de l'usine de Boucherville avec Dan Crane
40 $

Enchère de départ

Vous cherchez un espace de bureau à Boucherville pour tenir vos réunions et avancer dans votre travail ? Louez le bureau privé de Dan Crane pour la semaine de votre choix !
Prime Boucherville Parking Privilege – Novembre
30 $

Enchère de départ

Profitez d’un confort absolu avec une place de stationnement réservée au premier rang au bureau de Boucherville pour tout le mois de mars. Don offert par Facilities Management.
Prime Boucherville Parking Privilege – Décembre
30 $

Enchère de départ

Profitez d’un confort absolu avec une place de stationnement réservée au premier rang au bureau de Boucherville pour tout le mois de mars. Don offert par Facilities Management.
Prime Boucherville Parking Privilege – Janvier
30 $

Enchère de départ

Profitez d’un confort absolu avec une place de stationnement réservée au premier rang au bureau de Boucherville pour tout le mois de mars. Don offert par Facilities Management.
Prime Boucherville Parking – Février
30 $

Enchère de départ

Profitez d’un confort absolu avec une place de stationnement réservée au premier rang au bureau de Boucherville pour tout le mois de mars. Don offert par Facilities Management.
Prime Boucherville Parking – Mars
30 $

Enchère de départ

Profitez d’un confort absolu avec une place de stationnement réservée au premier rang au bureau de Boucherville pour tout le mois de mars. Don offert par Facilities Management.
Prime Boucherville Parking – Mars
30 $

Enchère de départ

Profitez d’un confort absolu avec une place de stationnement réservée au premier rang au bureau de Boucherville pour tout le mois de mars. Don offert par Facilities Management.
Boucherville Fitness de Groupe - Passe Semestriel de 15 Semaines
75 $

Enchère de départ

Boostez votre énergie et votre bien-être avec une séance d’entraînement de groupe gratuite par semaine pendant 15 semaines au gymnase de Boucherville. Choisissez entre HIIT, yoga ou pilates — selon vos objectifs de mise en forme. Valeur de 128 $. Don offert par Facilities Management.
Boucherville Fitness de Groupe - Passe Semestriel de 15 Semaines
75 $

Enchère de départ

Boostez votre énergie et votre bien-être avec une séance d’entraînement de groupe gratuite par semaine pendant 15 semaines au gymnase de Boucherville. Choisissez entre HIIT, yoga ou pilates — selon vos objectifs de mise en forme. Valeur de 128 $. Don offert par Facilities Management.
Boucherville Fitness de Groupe - Passe Semestriel de 15 Semaines
75 $

Enchère de départ

Boostez votre énergie et votre bien-être avec une séance d'entraînement en groupe gratuite par semaine pendant 15 semaines au gymnase de Boucherville. Choisissez entre HIIT, Yoga, ou Pilates - ce qui correspond à vos objectifs de fitness. Évalué à $128. Donné par la Gestion des Installations.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!