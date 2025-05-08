Encan Nourrir un Enfant 2025

Plongez dans un univers où l’opéra rencontre le glamour du cinéma avec deux billets pour La Dolce Voce : Soirée lyrique, le vendredi 11 juillet de 18 h 30 à 22 h 30 dans le quartier Distillery de Toronto. Cette soirée inoubliable débute par une expérience gastronomique mettant en vedette des délices de Ferrero, Lavazza, Barilla, Eataly et bien d’autres, accompagnés de prosecco Masi, de bière Birra Moretti et de cocktails Campari. Laissez-vous ensuite emporter par les performances en direct de la soprano internationale Lucia Cesaroni, de la mezzo-soprano et animatrice de CBC Julie Nesrallah, ainsi que du baryton Jorell. Valeur de 150 $. Don offert par l’ICFF.

