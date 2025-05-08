Encan Nourrir un Enfant 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enjoy two tickets to see world-class tennis on August 7th at 6pm in Montreal. Section 203, Row F, Seats 7-8. Tickets include access to: Practice courts to watch top players warm up, Secondary match courts with additional live action, Fan activities and entertainment zones throughout the venue. Valued at $600. Donated by Norton Rose Fulbright.
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Get ready for an unforgettable cinematic experience—from the comfort of your home! This exclusive ICFF All Access Digital Pass gives you full access to a curated selection of films from the Italian Contemporary Film Festival, available for streaming from July 8 to July 14. Valued at $32. Donated by ICFF.
Enchère de départ
Get ready for an unforgettable cinematic experience—from the comfort of your home! This exclusive ICFF All Access Digital Pass gives you full access to a curated selection of films from the Italian Contemporary Film Festival, available for streaming from July 8 to July 14. Valued at $32. Donated by ICFF.
Enchère de départ
Get ready for an unforgettable cinematic experience—from the comfort of your home! This exclusive ICFF All Access Digital Pass gives you full access to a curated selection of films from the Italian Contemporary Film Festival, available for streaming from July 8 to July 14. Valued at $32. Donated by ICFF.
Enchère de départ
Get ready for an unforgettable cinematic experience—from the comfort of your home! This exclusive ICFF All Access Digital Pass gives you full access to a curated selection of films from the Italian Contemporary Film Festival, available for streaming from July 8 to July 14. Valued at $32. Donated by ICFF.
Enchère de départ
Get ready for an unforgettable cinematic experience—from the comfort of your home! This exclusive ICFF All Access Digital Pass gives you full access to a curated selection of films from the Italian Contemporary Film Festival, available for streaming from July 8 to July 14. Valued at $32. Donated by ICFF.
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!