2025 Classique de golf WIAIH-Richard Held

Utilisez ce type de billet pour payer pour un quatuor confirmé. Inclus golf, voiturette, brunch, cocktails et buffet, de même que les concours pour quatre (4) personnes. Un reçu fiscal sera émis après l'événement pour une portion du coût.
Joueur individuel ou joueur d'un quatuor confirmé
350 $
Utilisez ce type de billet si vous êtes confirmé à titre de joueur individuel ou si chaque joueur de votre quatuor confirmé paie sa propre inscription. Inclus golf, voiturette, brunch, cocktails et buffet, de même que les concours pour une personne. Un reçu fiscal sera émis après l'événement pour une portion du coût.
Commandite d'un trou
300 $
Commandite d'un trou avec affiche gratuite. N'oubliez pas d'envoyer une copie de votre logo par courriel à [email protected]. Les formats recommandés sont EPS, PDF, JPG, PNG. Aucun reçu fiscal ne sera émis.
Cocktails et Buffet
100 $
De 16 h 30 à 18 h 30 au club house. Comprend la bière, le vin et le buffet.
Ajouter un don pour WIAIH - West Island Association for the Intellectually Handicapped / Association de l'Ouest de l'Île pour les handicapés intellectuels
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!