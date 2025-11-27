2025 - Journée d'activités de Noël - FORFAIT A

Organisé par
À propos de cet événement
Mon enfant possède son abonnement de saison (ou RFID). - 5$ transport + 10$ Présence aux activités
Mon enfant prendra un billet pour le ski/planche pour la journée. - 15,75$ billet + 5$ transport + 10$ Présence aux activités
Mon enfant prendra un billet pour le ski/planche et la location d’équipement complet (Disponible seulement pour le ski, bottes et casque). - 15,75 billet + 21,31$ location + 5$ transport + 10$ Présence aux activités
NOTE : SI VOTRE ENFANT N'EST DÉJÀ UN INITIÉ AU SKI, IL DOIT PRENDRE CE BILLET.
Les places sont limités à 20.
Mon enfant prendra un billet pour le ski, la location d’équipement complet (Disponible seulement pour le ski, bottes et casque) et un cours d'initiation au ski - 15,75 billet + 21,31$ location + 19,25$ cours* + 5$ transport + 10$ Présence aux activités
*Tarif basé sur un groupe de plus de 6 personnes : s'ils étaient moins, un supplément sera à payer car pour un groupe de moins de 6, le tarif est de 34$.
