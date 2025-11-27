Collège Clarétain

Organisé par

Collège Clarétain

À propos de cet événement

2025 - Journée d'activités de Noël - FORFAIT A

663 Rue Gamache

Victoriaville, QC G6R 0W3, Canada

Gleason (Abonnement de saison)
15 $

Mon enfant possède son abonnement de saison (ou RFID). - 5$ transport + 10$ Présence aux activités

Gleason (Billet)
30,75 $

Mon enfant prendra un billet pour le ski/planche pour la journée. - 15,75$ billet + 5$ transport + 10$ Présence aux activités

Gleason (Billet + Location)
52,06 $

Mon enfant prendra un billet pour le ski/planche et la location d’équipement complet (Disponible seulement pour le ski, bottes et casque). - 15,75 billet + 21,31$ location + 5$ transport + 10$ Présence aux activités

Gleason (Billet + Location + Cours d'initiation)
71,31 $

NOTE : SI VOTRE ENFANT N'EST DÉJÀ UN INITIÉ AU SKI, IL DOIT PRENDRE CE BILLET.


Les places sont limités à 20.


Mon enfant prendra un billet pour le ski, la location d’équipement complet (Disponible seulement pour le ski, bottes et casque) et un cours d'initiation au ski - 15,75 billet + 21,31$ location + 19,25$ cours* + 5$ transport + 10$ Présence aux activités


*Tarif basé sur un groupe de plus de 6 personnes : s'ils étaient moins, un supplément sera à payer car pour un groupe de moins de 6, le tarif est de 34$.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!