2025 - Journée d'activités de Noël - FORFAIT A

NOTE : SI VOTRE ENFANT N'EST DÉJÀ UN INITIÉ AU SKI, IL DOIT PRENDRE CE BILLET.





Les places sont limités à 20.





Mon enfant prendra un billet pour le ski, la location d’équipement complet (Disponible seulement pour le ski, bottes et casque) et un cours d'initiation au ski - 15,75 billet + 21,31$ location + 19,25$ cours* + 5$ transport + 10$ Présence aux activités





*Tarif basé sur un groupe de plus de 6 personnes : s'ils étaient moins, un supplément sera à payer car pour un groupe de moins de 6, le tarif est de 34$.