2025 Journée de levée de fonds

819 Rue Saint-Jacques

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 2N2, Canada

Admission générale pour 1 chien
14 $
Inclus dans le billet pour 1 chien : 🐾 1 Coupe-griffe 🐶 1 Empreinte de patte souvenir à rapporter à la maison 🏡 📸 1 photo polaroid de notre photo booth ✨ Tous les fonds récoltés seront remis à Mission Mayday afin d’aider encore plus de chiens et chats à trouver une famille aimante. ❤️
Admission générale pour 2 chien
25 $
Inclus dans le billet pour 2 chien : 🐾 2 Coupe-griffe 🐶 2 Empreinte de patte souvenir à rapporter à la maison 🏡 📸 2 photo polaroid de notre photo booth ✨ Tous les fonds récoltés seront remis à Mission Mayday afin d’aider encore plus de chiens et chats à trouver une famille aimante. ❤️
