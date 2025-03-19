2025 Journée de levée de fonds

Inclus dans le billet pour 1 chien : 🐾 1 Coupe-griffe 🐶 1 Empreinte de patte souvenir à rapporter à la maison 🏡 📸 1 photo polaroid de notre photo booth ✨ Tous les fonds récoltés seront remis à Mission Mayday afin d’aider encore plus de chiens et chats à trouver une famille aimante. ❤️

Inclus dans le billet pour 1 chien : 🐾 1 Coupe-griffe 🐶 1 Empreinte de patte souvenir à rapporter à la maison 🏡 📸 1 photo polaroid de notre photo booth ✨ Tous les fonds récoltés seront remis à Mission Mayday afin d’aider encore plus de chiens et chats à trouver une famille aimante. ❤️

Plus de détails...