2025 Journée de levée de fonds

Inclus dans le billet pour 1 chien :
🐾 1 Coupe-griffe
🐶 1 Empreinte de patte souvenir à rapporter à la maison 🏡
📸 1 photo polaroid de notre photo booth ✨
Tous les fonds récoltés seront remis à Mission Mayday afin d’aider encore plus de chiens et chats à trouver une famille aimante. ❤️
Admission générale pour 2 chien
25 $
Inclus dans le billet pour 2 chien :
🐾 2 Coupe-griffe
🐶 2 Empreinte de patte souvenir à rapporter à la maison 🏡
📸 2 photo polaroid de notre photo booth ✨
Tous les fonds récoltés seront remis à Mission Mayday afin d’aider encore plus de chiens et chats à trouver une famille aimante. ❤️
Ajouter un don pour Le Grand Woof
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!