2025 | Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier-Aubé-Kubel

RABAIS pour un quatuor complet. Brunch, voiturette électrique, golf, cocktail dînatoire et soirée au Continental pour 4 personnes.
Formule Vegas / départ simultané 11 h 00
FORFAIT GOLF ET COCKTAIL DINATOIRE INDIVIDUEL
300 $
300,00 $ (par personne) - Brunch, voiturette électrique, golf, cocktail dînatoire et soirée au Continental.
Si vous n'êtes pas en mesure de former une équipe de 4 joueurs pour le tournoi, nous complèterons avec d'autres participants dans la même situation. Si vous désirez être avec d'autres joueurs inscrits, merci de nous aviser de cette décision dans la section commentaires.
FORFAIT COCKTAIL DINATOIRE
135 $
135,00 $ (par personne) - cocktail dînatoire et soirée au Continental
FORFAIT GOLF ET COCKTAIL DINATOIRE - Billet VIP Fondation