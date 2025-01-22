Organisé par

Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

À propos de cet événement

2025 | Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier-Aubé-Kubel

1567 Chem. des Patriotes

Sainte-Victoire-de-Sorel, QC J0G 1T0, Canada

QUATUOR - 4 FORFAITS GOLF ET COCKTAIL DINATOIRE item
1 100 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
RABAIS pour un quatuor complet. Brunch, voiturette électrique, golf, cocktail dînatoire et soirée au Continental pour 4 personnes. Formule Vegas / départ simultané 11 h 00
FORFAIT GOLF ET COCKTAIL DINATOIRE INDIVIDUEL item
300 $
300,00 $ (par personne) - Brunch, voiturette électrique, golf, cocktail dînatoire et soirée au Continental. Formule Vegas / départ simultané 11 h 00 Si vous n'êtes pas en mesure de former une équipe de 4 joueurs pour le tournoi, nous complèterons avec d'autres participants dans la même situation. Si vous désirez être avec d'autres joueurs inscrits, merci de nous aviser de cette décision dans la section commentaires.
FORFAIT COCKTAIL DINATOIRE item
135 $
135,00 $ (par personne) - cocktail dînatoire et soirée au Continental
FORFAIT GOLF ET COCKTAIL DINATOIRE - Billet VIP Fondation item
Gratuit
Billet VIP Fondation
FORFAIT COCKTAIL DINATOIRE - - Billet VIP Fondation item
Gratuit
Billet VIP Fondation
FORFAIT GOLF ET COCKTAIL DINATOIRE - Entente annuelle item
Gratuit
Inclus dans l'entente annuelle avec la Fondation
FORFAIT COCKTAIL DINATOIRE - - Entente annuelle item
Gratuit
Inclus dans l'entente annuelle avec la Fondation
