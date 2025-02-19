La iGoutte célèbre 10 ans d'innovation et de voyage

Choisir 1 ou 2 pour :
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
Terrain 2 services (côté bar)
CA$45
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
Terrain 2 services (côté champ-grange)
CA$40
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
Terrain 0 service (côté champ)
CA$30
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
Terrain 0 service (côté manège)
CA$30
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
Terrain pour TENTE avec électricité
CA$30
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
Terrain pour TENTE sans électricité
CA$25
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
1 nuit (arrivée le samedi 26 juillet et départ le dimanche 27 juillet) 2 nuits (arrivée le vendredi 25 juillet et départ le dimanche 27 juillet)
AJOUTER : Billet de tirage de la iGoutte
CA$25
Procurez-vous des billets de tirages pour courir la chance de gagner la magnifique iGoutte Limited d’une valeur de 30000$. Le gagnant doit être absolument présent lors du tirage pour être éligible au prix. L'achat de ce billet est non remboursable et les règlements complets de ce tirage sont disponibles au www.fondationsantejonquiere.com
AJOUTER : Souper-spectacle de 2Frères
CA$75
Assistez au souper-spectacle de 2Frères le samedi soir.
Au menu : méchoui préparé par La Bouche qui rie.
Seulement 300 places disponibles pour le souper.
AJOUTER : Spectacle de 2Frères
CA$35
Assistez au spectacle de 2Frères le samedi soir.
AJOUTER : Brunch du dimanche matin
CA$25
Dégustez un délicieux brunch déjeuner avant votre départ le dimanche matin, préparé par La Bouche qui rie.
