2025- Soirée hantée à Chouette à voir!

Ce forfait comprend l'entrée de 2 adultes et 2 enfants entre 5 et 12 ans. Taxes incluses.
Billet individuel pour personne de 13 ans et plus. Taxes incluses.
Billet individuel pour enfant entre 5 et 12 ans. Taxes incluses.
Enfants de 4 ans et moins : gratuit. Veuillez inscrire le nombre d'enfants de 4 ans et moins qui vous accompagnent.
Billet individuel pour personne de 65 ans et plus. Taxes incluses. Valide sur présentation d'une carte d'identité.
Billet individuel pour étudiant. Taxes incluses. Valide sur présentation d'une carte d'identité.
