eventClosed

2025- Souper bénéfice & Encan - 28e édition

1000 Chem. du Rivage

Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC J0L 1R0

addExtraDonation

$

Billet unique pour le souper bénéfice & Encan
CA$375

Vendredi le 24 octobre prochain au Château St-Antoine dès 17h30 nous vous attendons en grand nombres pour une soirée mémorable.
L'inscription comprend: Cocktail d'accueil (bulle), bouchées à la volée, repas 4 services.

Table de 10 pour le souper bénéfice & Encan
CA$3,750
groupTicketCaption

Vendredi le 24 octobre prochain au château St-Antoine dès 17h30 nous vous attendons en grand nombres pour une soirée mémorable.
L'inscription comprend: Cocktail d'accueil (bulle), bouchées à la volée, repas 4 services pour 10 personnes.

Présentateur principal
CA$15,000

Voici les avantages à être le présentateur principal :

  • Présentateur du souper et de l'encan en ligne (10 jours de visibilité)
  • 1 table de 10 personnes
  • Prise de parole lors du souper
  • Visibilité sur le site internet, sur nos réseaux sociaux, lors de la soirée
  • Communiqué de presse -rapport annuel
Partenaire majeur :
CA$7,500

Voici les avantages à être le partenaire majeur:

  • Présentateur de l’encan CRIÉ lors de la soirée
  • 4 billets
  • Visibilité sur le site internet, sur nos réseaux sociaux, lors de la soirée
  • Communiqué de presse -rapport annuel
Partenaire sélection :
CA$5,000

Voici les avantages à être le partenaire sélection:

  • Présentateur du cocktail
  • Visibilité lors du cocktail, sur nos réseaux sociaux et visuels de la soirée
  • Communiqué de presse -rapport annuel
Partenaire plein d'amour
CA$1,500

Voici les avantages à être un partenaire plein d’amour

  • Visibilité sur nos réseaux sociaux et visuels de la soirée

common:zeffyTipDisclaimerTicketing