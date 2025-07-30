2025- Souper bénéfice & Encan - 28e édition

$
Vendredi le 24 octobre prochain au Château St-Antoine dès 17h30 nous vous attendons en grand nombres pour une soirée mémorable.
L'inscription comprend: Cocktail d'accueil (bulle), bouchées à la volée, repas 4 services.
Vendredi le 24 octobre prochain au château St-Antoine dès 17h30 nous vous attendons en grand nombres pour une soirée mémorable.
L'inscription comprend: Cocktail d'accueil (bulle), bouchées à la volée, repas 4 services pour 10 personnes.
Voici les avantages à être le présentateur principal :
Voici les avantages à être le partenaire majeur:
Voici les avantages à être le partenaire sélection:
Voici les avantages à être un partenaire plein d’amour
common:zeffyTipDisclaimerTicketing