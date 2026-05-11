Lancement de saison Acton Vale et collecte de fonds

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À propos de cet événement
Niveau 1 : Entrée générale à l'événement !
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Niveau 2 : apportez un petit coup de pouce supplémentaire pour soutenir la Fondation !
*Inclus un reçu officiel de don de 45$
Niveau 3 : un soutien encore plus fort aux activités de la Fondation !
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Niveau 4 : prise en charge des frais de nourriture des artistes en résidence pendant une semaine !
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Niveau 5 : pour financer des ressources importantes telles que les haut-parleurs, l'éclairage et les cachets des artistes dans le cadre de notre programme de résidence !
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Niveau 5 : accédez à notre réseau de donateurs « héritage » ! Voici quelques-uns des avantages :
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