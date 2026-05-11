FONDATION DE DANSE MARGIE GILLIS/MARGIE GILLIS DANCE FOUNDATION

Organisé par

FONDATION DE DANSE MARGIE GILLIS/MARGIE GILLIS DANCE FOUNDATION

À propos de cet événement

Lancement de saison Acton Vale et collecte de fonds

705 Rue Boulay

Acton Vale, QC J0H 1A0, Canada

Ami.e de la Fondation
50 $

Niveau 1 : Entrée générale à l'événement !

*Inclus un reçu officiel de don de 20$

Donateur.trice à distance
50 $

Vous voulez encourager la cause mais ne pouvez pas venir à l'événement? Ce billet vous permet de faire exactement cela!

*Inclus un reçu officiel de don de 20$

Allié.e engagé.e
75 $

Niveau 2 : apportez un petit coup de pouce supplémentaire pour soutenir la Fondation !

*Inclus un reçu officiel de don de 45$

Complice du mouvement
100 $

Niveau 3 : un soutien encore plus fort aux activités de la Fondation !

*Inclus un reçu officiel de don de 70$

Ambassadeur artistique
250 $

Niveau 4 : prise en charge des frais de nourriture des artistes en résidence pendant une semaine !

*Inclus un reçu officiel de don de 220$

Philanthrope lumineux.se
500 $

Niveau 5 : pour financer des ressources importantes telles que les haut-parleurs, l'éclairage et les cachets des artistes dans le cadre de notre programme de résidence !

*Reçu fiscal officiel pour un don de 470 $

Cercle des donateurs héritage
1 000 $

Niveau 5 : accédez à notre réseau de donateurs « héritage » ! Voici quelques-uns des avantages :

  • Invitation privée à une répétition avec accès exclusif aux coulisses du processus créatif de Margie
  • Accès en avant-première à toutes les initiatives de la MGDF (vente de billets, nouvelles éditions du livre de Margie, ateliers, etc.)
  • L'occasion d'être au cœur du soutien à l'héritage de Margie Gillis !

*Reçu fiscal officiel pour un don de 970 $

Enfants de moins de 16 ans
20 $

Doit être accompagné.e.s d'un.e adulte

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