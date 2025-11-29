2026 Adhésion triathlon et duathlon

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
Inclus les entrainements de course à pied, renforcement musculaire, vélo extérieur, 2 entrainements de natation par semaine de juin à septembre 2026, un en piscine et un en eau libre.
Pas d'expiration
inclus les entrainements de groupe de course à pied, renforcement musculaire, vélo intérieur et natation.
Pas d'expiration
Inclus les entrainements de course à pied, renforcement musculaire, vélo extérieur, 2 entrainements de natation par semaine de juin à septembre 2026
Pas d'expiration
Inclus 1 entrainement de natation par semaine les dimanches matin de janvier à mai et 2 entrainements par semaine de juin à septembre 2025
Pas d'expiration
Inclus les entrainements de course à pied, renforcement musculaire, vélo intérieur et extérieur.
