À propos des adhésions

2026 Adhésion triathlon et duathlon

Triathlon 16 ans + 35 semaines (janvier à septembre'26)+TQ
515 $

Pas d'expiration

Inclus les entrainements de course à pied, renforcement musculaire, vélo extérieur, 2 entrainements de natation par semaine de juin à septembre 2026, un en piscine et un en eau libre.

Triathlon 16 ans + 20 semaines (janvier à mai'26)+TQ
350 $

Pas d'expiration

inclus les entrainements de groupe de course à pied, renforcement musculaire, vélo intérieur et natation.

Triathlon 16 ans et + 15 semaines (juin à septembre 2026)
307 $

Pas d'expiration

Inclus les entrainements de course à pied, renforcement musculaire, vélo extérieur, 2 entrainements de natation par semaine de juin à septembre 2026

Natation seulement 16 ans et + et TQ
350 $

Pas d'expiration

Inclus 1 entrainement de natation par semaine les dimanches matin de janvier à mai et 2 entrainements par semaine de juin à septembre 2025

Duathlon 16 ans + et TQ
350 $

Pas d'expiration

Inclus les entrainements de course à pied, renforcement musculaire, vélo intérieur et extérieur.

