2026 - Bal Urbain - Commanditaires

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À propos de cet événement
- Présence du logo : dans la salle
- 2 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section partenaires)
- Présence du logo : dans la salle
- 6 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section partenaires)
- Présence du logo : dans la salle et au booth VIP
- Présence du logo : dans la salle
- 8 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section partenaires)
- Présence du logo : dans la salle
-Remerciement lors de l'événement
- 10 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section partenaires)
- Présence du logo : dans la salle
-Remerciement lors de l'événement
-Activation personnalisée pendant l'événement
- 12 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section exclusive partenaires)
-Présence du logo dans certaines communications concernant l’événement, en projection sur l’écran principal de l’événement et lors de l’activation.
-Remerciement lors de l'événement
-Activation personnalisée pendant l'événement
-Booth VIP lors du Bal Urbain 2026
- 18 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section exclusive partenaires)
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