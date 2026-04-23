Let's Bond

Organisé par

Let's Bond

À propos de cet événement

2026 - Bal Urbain - Commanditaires

2330 Rue Sainte-Catherine E

Montréal, QC H2K 2J4, Canada

Commandite Bronze - VIP 19h
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

- Présence du logo : dans la salle
- 2 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section partenaires)

Commandite Argent - VIP 19h
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

- Présence du logo : dans la salle
- 6 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section partenaires)

Commandite BOOTH VIP (aucun billet d'inclus)
5 000 $

- Présence du logo : dans la salle et au booth VIP

Commandite OR - VIP 19h
8 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

- Présence du logo : dans la salle
- 8 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section partenaires)

NOUVEAU - Commandite CRISTAL - VIP 19h
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

- Présence du logo : dans la salle

-Remerciement lors de l'événement
- 10 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section partenaires)

Commandite Platine - VIP 19h
15 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets

- Présence du logo : dans la salle

-Remerciement lors de l'événement

-Activation personnalisée pendant l'événement
- 12 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section exclusive partenaires)

Commandite Diamant - VIP 19h
30 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 18 billets

-Présence du logo dans certaines communications concernant l’événement, en projection sur l’écran principal de l’événement et lors de l’activation.

-Remerciement lors de l'événement

-Activation personnalisée pendant l'événement

-Booth VIP lors du Bal Urbain 2026
- 18 billets pour le cocktail partenaire exclusif à partir de 19h incluant l'accès au Bal Urbain
- Mention sur le site web incluant logo et lien internet (section exclusive partenaires)

Ajouter un don pour Let's Bond

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!