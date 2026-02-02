2026 BMSAC AGA

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À propos de cet événement
Ce billet couvre l'entrée générale, les repas (sauf le dîner du jeudi soir) et l'admission aux événements sociaux et à la Gala. Ce billet couvrira également une chambre d'hôtel pour QUATRE personnes pour TROIS nuits (jeudi, vendredi et samedi).
Ce billet couvre l'entrée générale, les repas (sauf le dîner du jeudi soir) et l'admission aux événements sociaux et à la Gala. Ce billet couvrira également une chambre d'hôtel pour QUATRE personnes pour DEUX nuits (vendredi et samedi).
Ce billet couvre l'entrée générale, les repas (sauf le dîner du jeudi soir) et l'admission aux événements sociaux et à la Gala. Ce billet couvrira également une chambre d'hôtel pour DEUX personnes pour TROIS nuits (jeudi, vendredi et samedi).
Ce billet couvre l'entrée générale, les repas (sauf le dîner du jeudi soir) et l'admission aux événements sociaux et à la Gala. Ce billet couvrira également une chambre d'hôtel pour DEUX personnes pour DEUX nuits (jeudi, vendredi et samedi).
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