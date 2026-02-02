Black Medical Students Association of Canada | Association Canadienne des Étudiants Noirs en Médecine

Organisé par

Black Medical Students Association of Canada | Association Canadienne des Étudiants Noirs en Médecine

À propos de cet événement

2026 BMSAC AGA

101 Lyon St. N

Ottawa, ON K1R 5T9, Canada

Séjour de 3 nuits / Chambre pour 4 personnes
345 $

Ce billet couvre l'entrée générale, les repas (sauf le dîner du jeudi soir) et l'admission aux événements sociaux et à la Gala. Ce billet couvrira également une chambre d'hôtel pour QUATRE personnes pour TROIS nuits (jeudi, vendredi et samedi).

Séjour de 2 nuits / Chambre pour 4 personnes
285 $

Ce billet couvre l'entrée générale, les repas (sauf le dîner du jeudi soir) et l'admission aux événements sociaux et à la Gala. Ce billet couvrira également une chambre d'hôtel pour QUATRE personnes pour DEUX nuits (vendredi et samedi).

Séjour de 3 nuits / Chambre pour 2 personnes
495 $

Ce billet couvre l'entrée générale, les repas (sauf le dîner du jeudi soir) et l'admission aux événements sociaux et à la Gala. Ce billet couvrira également une chambre d'hôtel pour DEUX personnes pour TROIS nuits (jeudi, vendredi et samedi).

Séjour de 2 nuits / Chambre pour 2 personnes
410 $

Ce billet couvre l'entrée générale, les repas (sauf le dîner du jeudi soir) et l'admission aux événements sociaux et à la Gala. Ce billet couvrira également une chambre d'hôtel pour DEUX personnes pour DEUX nuits (jeudi, vendredi et samedi).

General Admission Only
160 $

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