2026 Canadian Youth Film Festival

Cet événement est gratuit et entièrement organisé par des bénévoles. Nous comptons sur les dons pour assurer la pérennité du festival. Veuillez envisager de nous soutenir avec un don afin que nous puissions continuer à inspirer les jeunes cinéastes avec une nouvelle édition en 2027. Merci !
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En ligne
Gratuit
Cet événement sera également diffusé en direct en ligne. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Montréal, veuillez réserver un billet en ligne !
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