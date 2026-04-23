Festival canadien de cinéma jeunesse | Canadian Youth Film Festival

Organisé par

Festival canadien de cinéma jeunesse | Canadian Youth Film Festival

À propos de cet événement

2026 Canadian Youth Film Festival

1375 Ave.Thérèse-Lavoie-Roux

Montréal, QC H2V 0B3, Canada

Admission générale
Gratuit
Cet événement est gratuit et entièrement organisé par des bénévoles. Nous comptons sur les dons pour assurer la pérennité du festival. Veuillez envisager de nous soutenir avec un don afin que nous puissions continuer à inspirer les jeunes cinéastes avec une nouvelle édition en 2027. Merci !
En ligne
Gratuit
Cet événement sera également diffusé en direct en ligne. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Montréal, veuillez réserver un billet en ligne !
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