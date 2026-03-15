2026 - DÉFI ENTREPRISES - Course des Millepattes

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À propos de cet événement
Si vous êtes capitaine d'équipe, choisissez cette option pour inscrire une nouvelle équipe. 350 $ sont payables dès maintenant, et un minimum de 1500 $ doit être collecté par votre équipe au plus tard le 2 octobre 2026.
Sélectionnez cette option si votre capitaine a déjà inscrit une équipe. Aucun frais d'inscription n'est requis pour vous, mais votre équipe devra collecter collectivement un minimum de 1500 $ au plus tard le 2 octobre 2026.
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