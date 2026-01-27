2026 - Gala Reconnaissance des Mécaniciens

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À propos de cet événement
Ce billet est valide pour 1 PERSONNE et comprend les accès suivants:
Cocktail | Souper 3 services | Gala | Tirage prix de présence
Prix du billet: 285 $ + tx
TPS/TVH: R130801129
TVQ: 1012860338TQ0001SS
Ce billet est valide pour 1 TABLE de 10 PERSONNES et comprend les accès suivants:
Cocktail | Souper 3 services | Gala | Tirage prix de présence
Prix du billet: 2 700 $ + tx
TPS/TVH: R130801129
TVQ: 1012860338TQ0001SS
Ce billet est valide pour 1 PERSONNE et comprend les accès suivants:
Cocktail | Souper 3 services | Gala | Tirage prix de présence
Prix du billet: 325 $ + tx
TPS/TVH: R130801129
TVQ: 1012860338TQ0001SS
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