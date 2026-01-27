ASMAVERMEQ

Organisé par

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À propos de cet événement

2026 - Gala Reconnaissance des Mécaniciens

1315 Rue Daniel - Johnson O

Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4, Canada

GALA | MEMBRE | Admission 1 personne | 285 $ +tx
327,68 $

Ce billet est valide pour 1 PERSONNE et comprend les accès suivants:
Cocktail | Souper 3 services | Gala | Tirage prix de présence

Prix du billet: 285 $ + tx
TPS/TVH: R130801129
TVQ: 1012860338TQ0001SS

GALA | MEMBRE | Admission Groupe 10 personnes | 2 700$ + tx
3 104,33 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Ce billet est valide pour 1 TABLE de 10 PERSONNES et comprend les accès suivants:
Cocktail | Souper 3 services | Gala | Tirage prix de présence

Prix du billet: 2 700 $ + tx
TPS/TVH: R130801129
TVQ: 1012860338TQ0001SS

GALA | NON-MEMBRE 1 personne | 325 $ + tx
373,67 $

Ce billet est valide pour 1 PERSONNE et comprend les accès suivants:
Cocktail | Souper 3 services | Gala | Tirage prix de présence

Prix du billet: 325 $ + tx
TPS/TVH: R130801129
TVQ: 1012860338TQ0001SS

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