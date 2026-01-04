2026 Rassemblement National

À propos de cet événement
Un couple. Les repas sont compris du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche. Le petit-déjeuner n'est pas compris. Comprend 2 t-shirts de l'événement et 1 sac fourre-tout contenant notamment un bloc-notes et un stylo.
Un enfant âgé de 0 à 3 ans. Un programme pour les enfants à partir de 3 ans sera proposé ! Les repas ne sont pas compris dans ce billet. Si vous souhaitez que des repas soient fournis pour votre enfant, veuillez sélectionner l'option « Enfant (4 à 10 ans) ».
Un enfant âgé de 4 à 10 ans. Un programme pour les enfants à partir de 3 ans sera proposé ! Les repas pour enfants sont servis du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche. Le petit-déjeuner n'est pas compris.
Un enfant âgé de 11 ans ou plus. Un programme pour les enfants à partir de 3 ans sera proposé ! Les repas sont servis du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche. Le petit-déjeuner n'est pas compris.
Une personne. Repas fournis par des traiteurs locaux du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche. Petit-déjeuner non compris. Un t-shirt de l'événement et un sac fourre-tout contenant notamment un bloc-notes et un stylo sont inclus.
Réservé aux accompagnateurs spirituels et aux conseillers spirituels. Une seule personne. Les repas sont fournis du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche. Le petit-déjeuner n'est pas compris. Comprend 1 t-shirt de l'événement et 1 sac fourre-tout contenant notamment un bloc-notes et un stylo. Les frais d'inscription sont pris en charge par la région Canada.
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