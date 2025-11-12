2026 Veille du Nouvel An.

Club 717’s New Year’s Eve Celebration

Date: December 31, 2025

Time: Doors open at 9:00 PM

Location: Club 717, 7-717 Wilson Road South, Oshawa, ON, L1H 6E9

Billets: 35 $ chacun; prévente réservée aux membres du 15 au 30 novembre, vente générale à partir du 1er décembre

Célébrez le passage à 2026 avec style lors de la célébration du Nouvel An de Club 717!

Rejoignez-nous pour une nuit inoubliable avec de délicieux hors-d'œuvre, des accessoires de fête festifs et un toast au champagne à minuit. Dansez toute la nuit avec des amis, nouveaux et anciens, tandis que nous accueillons la nouvelle année ensemble dans le seul espace 2SLGBTQIA+ dédié de la région de Durham.

La tenue semi-formelle est requise cette année, alors habillez-vous pour impressionner et soyez prêt à célébrer à la manière du Club 717!

Les billets sont à 35 $ chacun, avec une prévente exclusive pour les membres du 15 au 30 novembre. Les billets en admission générale seront disponibles à partir du 1er décembre.

Achetez vos billets rapidement, car cet événement se vend vite!