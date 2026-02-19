2026 | Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier-Aubé-Kubel

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À propos de cet événement
Brunch, voiturette électrique, golf, conseils du pro, cocktail dînatoire et soirée au Continental pour 4 personnes. Formule Vegas / départ simultané 11 h 00
300,00 $ (par personne) - Brunch, voiturette électrique, golf, cocktail dînatoire et soirée au Continental. Formule Vegas / départ simultané 11 h 00 Si vous n'êtes pas en mesure de former une équipe de 4 joueurs pour le tournoi, nous complèterons avec d'autres participants dans la même situation. Si vous désirez être avec d'autres joueurs inscrits, merci de nous aviser de cette décision dans la section commentaires.
135,00 $ (par personne) - cocktail dînatoire et soirée au Continental
Billet VIP Fondation
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Inclus dans l'entente annuelle avec la Fondation
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