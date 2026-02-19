Organisé par

Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

À propos de cet événement

2026 | Classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier-Aubé-Kubel

1567 Chem. des Patriotes

Sainte-Victoire-de-Sorel, QC J0G 1T0, Canada

GOLF ET COCKTAIL DINATOIRE INDIVIDUEL
300 $

300,00 $ (par personne) - Brunch, voiturette électrique, golf, conseils du pro, cocktail dînatoire et soirée au Continental.

Formule Vegas / départ simultané 11 h 20

Si vous n'êtes pas en mesure de former une équipe de 4 joueurs pour le tournoi, nous complèterons avec d'autres participants, dans la même situation, si nous le pouvons. Si vous désirez être avec d'autres joueurs inscrits, merci de nous aviser de cette décision dans la section commentaires.

COCKTAIL DINATOIRE INDIVIDUEL
135 $

135,00 $ (par personne) - cocktail dînatoire et soirée au Continental à 19h

GOLF ET COCKTAIL DINATOIRE VIP
Gratuit

Billet VIP Fondation

COCKTAIL DINATOIRE VIP
Gratuit

Billet VIP Fondation

GOLF ET COCKTAIL DINATOIRE - Entente annuelle
Gratuit

Inclus dans l'entente annuelle avec la Fondation

COCKTAIL DINATOIRE - Entente annuelle
Gratuit

Inclus dans l'entente annuelle avec la Fondation

Brunch supplémentaire
35 $
Brunch supplémentaire VIP
Gratuit
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