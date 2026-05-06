L'Arc-en-ciel du coeur du Kamouraska

Organisé par

L'Arc-en-ciel du coeur du Kamouraska

À propos de cet événement

2026: Parcours 11.5 km Desjardins

d'Ixworth

16 6e Rang, Saint-Onésime, QC G0R, Canada

Admission 18 ans et plus
40 $

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Admission 13 à 17 ans
15 $

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Admission 12 ans et moins
Gratuit

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