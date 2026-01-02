Le Club de Volley-Ball Dynamique

Organisé par

Le Club de Volley-Ball Dynamique

À propos de cet événement

2026 CAMP DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2 - 6 mars, 2026

4901 Rue du Collège - Beaubois

Pierrefonds, QC H8Y 3T4, Canada

Groupe de développement par JOUR
1 $

Sélectionnez le nombre de jours pour lesquels vous souhaitez vous inscrire au groupe de développement.

Vous serez invité à sélectionner quel(s) jour(s) choisir à l'étape suivante.

Groupe de développement SEMAINE COMPLÈTE
1 $

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Groupe intermédiaire par JOUR
1 $

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Vous serez invité à sélectionner quel(s) jour(s) choisir à l'étape suivante.

Groupe intermédiaire SEMAINE COMPLÈTE
1 $

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Groupe avancé par JOUR
1 $

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Vous serez invité à sélectionner quel jour choisir à l'étape suivante.

Groupe avancé SEMAINE COMPLÈTE
1 $

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