Billets pour match à domicile des Canadiens de Montréal lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2026

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Comprend 2 billets pour les Canadiens contre le Lightning Séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2026 - 1re ronde, match #3 au Centre Bell, vendredi 24 avril à 19h.
Section 323, Rangée L, Siège 21
Section 323, Rangée L, Siège 22
Ne manquez pas les Canadiens faire leur marque en séries sur leur glace à domicile! Après avoir ouvert la série à Tampa, les Canadiens reviennent au Centre Bell pour le match #3. Encouragez Nick Suzuki, Cole Caufield, Juraj Slafkovsky, Ivan Demidov et le reste de l'équipe alors qu'ils affrontent le Lightning devant les fervents Montréalais. Il s'agit du meilleur du hockey en séries - bruyant, électrique et inoubliable.
Enchère de départ
Comprend 2 billets pour les Canadiens contre le Lightning Séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2026 - Partie #4. Centre Bell. Dimanche 26 avril à 19h.
Section 324, Rangée J, Siège 11
Section 324, Rangée J, Siège 12
Gardez l'élan! Le match #4 offre une nouvelle chance de vivre la magie du hockey en séries en direct au Centre Bell. Avec une rivalité historique renouvelée contre le Tampa Bay Lightning - y compris des souvenirs de la finale de la Coupe Stanley 2021 - chaque changement de jeu a son importance. Soyez là quand la foule explose.
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