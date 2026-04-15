Billets pour match à domicile des Canadiens de Montréal lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2026

Comprend 2 billets pour les Canadiens contre le Lightning Séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2026 - 1re ronde, match #3 au Centre Bell, vendredi 24 avril à 19h.

Section 323, Rangée L, Siège 21

Section 323, Rangée L, Siège 22

Ne manquez pas les Canadiens faire leur marque en séries sur leur glace à domicile! Après avoir ouvert la série à Tampa, les Canadiens reviennent au Centre Bell pour le match #3. Encouragez Nick Suzuki, Cole Caufield, Juraj Slafkovsky, Ivan Demidov et le reste de l'équipe alors qu'ils affrontent le Lightning devant les fervents Montréalais. Il s'agit du meilleur du hockey en séries - bruyant, électrique et inoubliable.