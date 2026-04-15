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À propos de cet événement

Billets pour match à domicile des Canadiens de Montréal lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2026

Lot n° 1 : Séries éliminatoires, 1re ronde. Partie #3. Centre Bell. Vendredi 24 avril à 19 h item
Lot n° 1 : Séries éliminatoires, 1re ronde. Partie #3. Centre Bell. Vendredi 24 avril à 19 h
680 $

Enchère de départ

Comprend 2 billets pour les Canadiens contre le Lightning Séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2026 - 1re ronde, match #3 au Centre Bell, vendredi 24 avril à 19h.

Section 323, Rangée L, Siège 21

Section 323, Rangée L, Siège 22

Ne manquez pas les Canadiens faire leur marque en séries sur leur glace à domicile! Après avoir ouvert la série à Tampa, les Canadiens reviennent au Centre Bell pour le match #3. Encouragez Nick Suzuki, Cole Caufield, Juraj Slafkovsky, Ivan Demidov et le reste de l'équipe alors qu'ils affrontent le Lightning devant les fervents Montréalais. Il s'agit du meilleur du hockey en séries - bruyant, électrique et inoubliable.

Lot n° 2 : Séries éliminatoires, 1re ronde, Partie #4. Centre Bell. Dimanche 26 avril à 19 h. item
Lot n° 2 : Séries éliminatoires, 1re ronde, Partie #4. Centre Bell. Dimanche 26 avril à 19 h.
680 $

Enchère de départ

Comprend 2 billets pour les Canadiens contre le Lightning Séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2026 - Partie #4. Centre Bell. Dimanche 26 avril à 19h.

Section 324, Rangée J, Siège 11

Section 324, Rangée J, Siège 12

Gardez l'élan! Le match #4 offre une nouvelle chance de vivre la magie du hockey en séries en direct au Centre Bell. Avec une rivalité historique renouvelée contre le Tampa Bay Lightning - y compris des souvenirs de la finale de la Coupe Stanley 2021 - chaque changement de jeu a son importance. Soyez là quand la foule explose.

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