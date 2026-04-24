Camp d'été 2026

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Si vous inscrivez un seul enfant, vous n'aurez besoin que de cette catégorie de billet. Chaque billet donne droit à une semaine de camp. Veuillez acheter autant de billets que nécessaire. Par exemple, si vous payez pour deux semaines, cliquez sur le signe + pour ajouter un deuxième billet à votre panier. Si vous ne payez pas la totalité du montant aujourd'hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l'échéancier de paiement pour les prochains versements.
Si vous inscrivez deux enfants, vous devez acheter le billet pour deux enfants. Chaque billet correspond à une semaine de camp pour vos deux enfants. Veuillez acheter autant de billets que nécessaire. Par exemple, si vous payez pour deux semaines, cliquez sur le signe + pour ajouter un deuxième billet à votre panier. Si vous ne payez pas la totalité du montant aujourd'hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l'échéancier de paiement pour les prochains versements.
Si vous inscrivez trois enfants, vous devez acheter ce billet. Chaque billet correspond à une semaine de camp pour vos trois enfants. Veuillez acheter autant de billets que nécessaire. Par exemple, si vous payez pour deux semaines, cliquez sur le signe + pour ajouter un deuxième billet à votre panier. Si vous ne payez pas la totalité aujourd'hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l'échéancier de paiement pour les prochains versements.
Si vous inscrivez quatre enfants, vous devez acheter ce billet. Chaque billet correspond à une semaine de camp pour vos quatre enfants. Veuillez acheter autant de billets que nécessaire. Par exemple, si vous payez pour deux semaines, cliquez sur le signe + pour ajouter un deuxième billet à votre panier. Si vous ne payez pas la totalité du montant aujourd'hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l'échéancier de paiement pour les prochains versements.
Si vous inscrivez cinq enfants, vous devez acheter ce billet. Chaque billet correspond à une semaine de camp pour vos cinq enfants. Veuillez acheter autant de billets que nécessaire. Par exemple, si vous payez pour deux semaines, cliquez sur le signe + pour ajouter un deuxième billet à votre panier. Si vous ne payez pas la totalité du montant aujourd'hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l'échéancier de paiement pour les prochains versements.
Veuillez acheter autant de tickets que de semaines de garde pour votre enfant : par exemple, si vous inscrivez votre enfant à la garderie pendant 2 semaines, vous devrez acheter 2 tickets (cliquez sur le signe + pour ajouter autant de tickets que nécessaire). Si vous ne payez pas la totalité aujourd’hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l’échéancier de paiement pour les prochains versements.
Veuillez acheter autant de tickets que de semaines de garde pour vos 2 enfants : par exemple, si vous inscrivez deux enfants à la garderie pendant 2 semaines, vous devrez acheter 2 tickets (cliquez sur le signe + pour ajouter autant de tickets que nécessaire). Si vous ne payez pas la totalité aujourd’hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l’échéancier de paiement pour les prochains versements.
Veuillez acheter autant de tickets que de semaines de garde pour vos 3 enfants : par exemple, si vous inscrivez trois enfants à la garderie pendant 2 semaines, vous devrez acheter 2 tickets (cliquez sur le signe + pour ajouter autant de tickets que nécessaire). Si vous ne payez pas la totalité aujourd’hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l’échéancier de paiement pour les prochains versements.
Veuillez acheter autant de tickets que de semaines de garde pour vos 4 enfants : par exemple, si vous inscrivez quatre enfants à la garderie pendant 2 semaines, vous devrez acheter 2 tickets (cliquez sur le signe + pour ajouter autant de tickets que nécessaire). Si vous ne payez pas la totalité aujourd’hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l’échéancier de paiement pour les prochains versements.
Veuillez acheter autant de tickets que de semaines de garde pour vos 5 enfants : par exemple, si vous inscrivez cinq enfants à la garderie pendant 2 semaines, vous devrez acheter 2 tickets (cliquez sur le signe + pour ajouter autant de tickets que nécessaire). Si vous ne payez pas la totalité aujourd’hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l’échéancier de paiement pour les prochains versements.
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