ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

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Camp d'été 2026

Frais d'inscription (À payer une fois pour toute la famille) item
Frais d'inscription (À payer une fois pour toute la famille)
20 $

Veuillez commencer par ajouter cet article à votre panier. Vous n'achèterez ce billet qu'une seule fois pour tout l'été.

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1 enfant: ajouter un billet par semaine de camp item
1 enfant: ajouter un billet par semaine de camp
85 $

Si vous inscrivez un seul enfant, vous n'aurez besoin que de cette catégorie de billet. Chaque billet donne droit à une semaine de camp. Veuillez acheter autant de billets que nécessaire. Par exemple, si vous payez pour deux semaines, cliquez sur le signe + pour ajouter un deuxième billet à votre panier. Si vous ne payez pas la totalité du montant aujourd'hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l'échéancier de paiement pour les prochains versements.

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2 enfants: ajouter un billet par semaine de camp item
2 enfants: ajouter un billet par semaine de camp
165 $

Si vous inscrivez deux enfants, vous devez acheter le billet pour deux enfants. Chaque billet correspond à une semaine de camp pour vos deux enfants. Veuillez acheter autant de billets que nécessaire. Par exemple, si vous payez pour deux semaines, cliquez sur le signe + pour ajouter un deuxième billet à votre panier. Si vous ne payez pas la totalité du montant aujourd'hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l'échéancier de paiement pour les prochains versements.

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3 enfants: ajouter un billet par semaine de camp item
3 enfants: ajouter un billet par semaine de camp
240 $

Si vous inscrivez trois enfants, vous devez acheter ce billet. Chaque billet correspond à une semaine de camp pour vos trois enfants. Veuillez acheter autant de billets que nécessaire. Par exemple, si vous payez pour deux semaines, cliquez sur le signe + pour ajouter un deuxième billet à votre panier. Si vous ne payez pas la totalité aujourd'hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l'échéancier de paiement pour les prochains versements.

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4 enfants: ajouter un billet par semaine de camp item
4 enfants: ajouter un billet par semaine de camp
315 $

Si vous inscrivez quatre enfants, vous devez acheter ce billet. Chaque billet correspond à une semaine de camp pour vos quatre enfants. Veuillez acheter autant de billets que nécessaire. Par exemple, si vous payez pour deux semaines, cliquez sur le signe + pour ajouter un deuxième billet à votre panier. Si vous ne payez pas la totalité du montant aujourd'hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l'échéancier de paiement pour les prochains versements.

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5 enfants: ajouter un billet par semaine de camp item
5 enfants: ajouter un billet par semaine de camp
390 $

Si vous inscrivez cinq enfants, vous devez acheter ce billet. Chaque billet correspond à une semaine de camp pour vos cinq enfants. Veuillez acheter autant de billets que nécessaire. Par exemple, si vous payez pour deux semaines, cliquez sur le signe + pour ajouter un deuxième billet à votre panier. Si vous ne payez pas la totalité du montant aujourd'hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l'échéancier de paiement pour les prochains versements.

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Service de garde pour une semaine, pour un enfant item
Service de garde pour une semaine, pour un enfant
40 $

Veuillez acheter autant de tickets que de semaines de garde pour votre enfant : par exemple, si vous inscrivez votre enfant à la garderie pendant 2 semaines, vous devrez acheter 2 tickets (cliquez sur le signe + pour ajouter autant de tickets que nécessaire). Si vous ne payez pas la totalité aujourd’hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l’échéancier de paiement pour les prochains versements.

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Service de garde pour une semaine, pour 2 enfants item
Service de garde pour une semaine, pour 2 enfants
80 $

Veuillez acheter autant de tickets que de semaines de garde pour vos 2 enfants : par exemple, si vous inscrivez deux enfants à la garderie pendant 2 semaines, vous devrez acheter 2 tickets (cliquez sur le signe + pour ajouter autant de tickets que nécessaire). Si vous ne payez pas la totalité aujourd’hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l’échéancier de paiement pour les prochains versements.

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Service de garde pour une semaine, pour 3 enfants item
Service de garde pour une semaine, pour 3 enfants
120 $

Veuillez acheter autant de tickets que de semaines de garde pour vos 3 enfants : par exemple, si vous inscrivez trois enfants à la garderie pendant 2 semaines, vous devrez acheter 2 tickets (cliquez sur le signe + pour ajouter autant de tickets que nécessaire). Si vous ne payez pas la totalité aujourd’hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l’échéancier de paiement pour les prochains versements.

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Service de garde pour une semaine, pour 4 enfants item
Service de garde pour une semaine, pour 4 enfants
160 $

Veuillez acheter autant de tickets que de semaines de garde pour vos 4 enfants : par exemple, si vous inscrivez quatre enfants à la garderie pendant 2 semaines, vous devrez acheter 2 tickets (cliquez sur le signe + pour ajouter autant de tickets que nécessaire). Si vous ne payez pas la totalité aujourd’hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l’échéancier de paiement pour les prochains versements.

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Service de garde pour une semaine, pour 5 enfants item
Service de garde pour une semaine, pour 5 enfants
200 $

Veuillez acheter autant de tickets que de semaines de garde pour vos 5 enfants : par exemple, si vous inscrivez cinq enfants à la garderie pendant 2 semaines, vous devrez acheter 2 tickets (cliquez sur le signe + pour ajouter autant de tickets que nécessaire). Si vous ne payez pas la totalité aujourd’hui, veuillez respecter les dates indiquées dans l’échéancier de paiement pour les prochains versements.

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