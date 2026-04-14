2026 Summer Training for Development Group(including mini-volleyball)

Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous inscrire à la session d'été complète à l'École secondaire St-Laurent. Tous les vendredis de 18 h 30 à 21 h (du 3 juillet au 14 août, soit 7 cours au total).

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