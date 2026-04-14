Le Club de Volley-Ball Dynamique

Organisé par

Le Club de Volley-Ball Dynamique

À propos de cet événement

2026 Summer Training for Development Group(including mini-volleyball)

Session d'été complète à l'École Secondaire St-Laurent
218,75 $
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous inscrire à la session d'été complète à l'École secondaire St-Laurent. Tous les vendredis de 18 h 30 à 21 h (du 3 juillet au 14 août, soit 7 cours au total).
Session d'été complète à College Beaubois
225 $
Choisissez cette option si vous souhaitez vous inscrire à la session d'été complète au Collège Beaubois. Tous les dimanches de 14 h 15 à 16 h 15 (du 5 juillet au 30 août, soit 9 cours au total).
3 juillet 18h30 à 21h (École Secondaire St-Laurent)
37,50 $

Sélectionnez ceci si vous souhaitez vous inscrire pour ce jour spécifique.

10 juillet 18h30 à 21h (École Secondaire St-Laurent)
37,50 $

Sélectionnez ceci si vous souhaitez vous inscrire pour ce jour spécifique.

17 juillet 18h30 à 21h (École Secondaire St-Laurent)
37,50 $

Sélectionnez ceci si vous souhaitez vous inscrire pour ce jour spécifique.

24 juillet 18h30 à 21h (École Secondaire St-Laurent)
37,50 $

Sélectionnez ceci si vous souhaitez vous inscrire pour ce jour spécifique.

31 juillet de 18h30 à 21h (École Secondaire St-Laurent)
37,50 $

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7 août de 18h30 à 21h (École Secondaire St-Laurent)
37,50 $

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14 août de 18h30 à 21h (École Secondaire St-Laurent)
37,50 $

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5 juillet de 14h15 à 16h15 (College Beaubois)
30 $

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12 juillet de 14h15 à 16h15 (College Beaubois)
30 $

Sélectionnez ceci si vous souhaitez vous inscrire pour ce jour spécifique.

19 juillet de 14h15 à 16h15 (College Beaubois)
30 $

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26 juillet de 14h15 à 16h15 (College Beaubois)
30 $

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2 août de 14h15 à 16h15 (College Beaubois)
30 $

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9 août de 14h15 à 16h15 (College Beaubois)
30 $

Sélectionnez ceci si vous souhaitez vous inscrire pour ce jour spécifique.

16 août de 14h15 à 16h15 (College Beaubois)
30 $

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23 août de 14h15 à 16h15 (College Beaubois)
30 $

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30 août de 14h15 à 16h15 (College Beaubois)
30 $

Sélectionnez ceci si vous souhaitez vous inscrire pour ce jour spécifique.

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