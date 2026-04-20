Le Club de Volley-Ball Dynamique

Organisé par

Le Club de Volley-Ball Dynamique

À propos de cet événement

2026 Summer Training(College Charles-Lemoyne Development Group)

125 Pl. Charles-Lemoyne

Sainte-Catherine, QC J5C 0A1, Canada

Session complète d'été (total 14 cours)
437,50 $

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Tous les mardis et jeudis de 18h30 à 21h (7 juillet au 20 août)

7 juillet 18h30 à 21h
37,50 $

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9 juillet 18h30 à 21h
37,50 $

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14 juillet 18h30 à 21h
37,50 $

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16 juillet 18h30 à 21h
37,50 $

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21 juillet de 18h30 à 21h
37,50 $

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23 juillet de 18h30 à 21h
37,50 $

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28 juillet de 18h30 à 21h
37,50 $

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30 juillet de 18h30 à 21h
37,50 $

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4 août de 18h30 à 21h
37,50 $

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6 août de 18h30 à 21h
37,50 $

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11 août de 18h30 à 21h
37,50 $

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13 août de 18h30 à 21h
37,50 $

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18 août de 18h30 à 21h
37,50 $

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20 août de 18h30 à 21h
37,50 $

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