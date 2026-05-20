Événement-bénéfice annuel 2026 - TAM-TAM DON

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À propos de cet événement
Le forfait corporatif Platine comprend 20 billets pour la soirée, la visibilité niveau 1, tous les avantages des volets événementiels précédents et un remerciement public par la maître de cérémonie.
Le forfait corporatif Or comprend 10 billets pour la soirée, la visibilité niveau 2, tous les avantages du volet événementiel argent et votre logo sur la plateforme de vente de billets.
Le forfait corporatif Argent comprends 6 billets pour la soirée, la visibilité niveau 3, votre logo sur la page web de l'événement, la projection du logo durant la soirée et une mention dans les remerciements post événement sur les réseaux sociaux.
Bouchées et consommations incluses. Un reçu officiel pour fins fiscales, d'une valeur de 190 $, vous sera envoyé par email.
Bouchées et consommations incluses. Un reçu officiel pour fins fiscales, d'une valeur de 165$, vous sera envoyé par email.
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