Tel-Aide Montréal

Organisé par

Tel-Aide Montréal

À propos de cet événement

Événement-bénéfice annuel 2026 - TAM-TAM DON

1440 Rue Drummond

Montréal, QC H3G 1V9, Canada

Forfait Platine
12 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 20 billets

Le forfait corporatif Platine comprend 20 billets pour la soirée, la visibilité niveau 1, tous les avantages des volets événementiels précédents et un remerciement public par la maître de cérémonie.

Forfait Or
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Le forfait corporatif Or comprend 10 billets pour la soirée, la visibilité niveau 2, tous les avantages du volet événementiel argent et votre logo sur la plateforme de vente de billets.

Forfait Argent
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Le forfait corporatif Argent comprends 6 billets pour la soirée, la visibilité niveau 3, votre logo sur la page web de l'événement, la projection du logo durant la soirée et une mention dans les remerciements post événement sur les réseaux sociaux.

Billet individuel
300 $

Bouchées et consommations incluses. Un reçu officiel pour fins fiscales, d'une valeur de 190 $, vous sera envoyé par email.

Billet individuel - OBNL
275 $

Bouchées et consommations incluses. Un reçu officiel pour fins fiscales, d'une valeur de 165$, vous sera envoyé par email.

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