Wordstock Sudbury

Organisé par

Wordstock Sudbury

À propos de cet événement

2026 Wordstock Sudbury Literary Festival

27 Larch St

Greater Sudbury, ON P3E 1B7, Canada

90 $
Disponible jusqu'au 31 juil.
75 $
Disponible jusqu'au 31 juil.
75 $
Disponible jusqu'au 31 juil.
Passe festival à tarif réduit
60 $
Disponible jusqu'au 31 juil.

Accès à tous les événements du festival à l'exclusion des masterclasses.


Pour étudiants/à revenu fixe uniquement.

Passe festival tout accès
110 $

Accès à tous les événements et masterclasses du festival.


Offert à tarif réduit pour les étudiants/à revenu fixe.

Passe festival tout accès à tarif réduit
90 $

Accès à tous les événements et masterclasses du festival.


Pour étudiants/à revenu fixe uniquement.

Passe festival
90 $

Accès à tous les événements du festival à l'exclusion des masterclasses.


Offert à tarif réduit pour les étudiants/à revenu fixe.

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