À propos de cet événement

2026/05/02 | FMLutte - Les Rois du Richelieu 2026 @ SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

435 Rue Laurier

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 6L8, Canada

PREMIÈRE RANGÉE
30 $

Assure-toi la meilleure vue sur l’action et vis le spectacle au plus près du ring! 👊

💥 Quantité très limitée – ces billets partent vite!
📣 Réserve dès maintenant pour vivre l’expérience ultime!

DEUXIÈME RANGÉE
25 $

Assure-toi une excellente vue sur l’action et vis le spectacle tout juste derrière la première rangée! 👊
💥 Quantité très limitée – ces billets partent vite!
📣 Réserve dès maintenant pour vivre l’expérience FMLutte au maximum!

💥PRIX PRÉVENTE💥ADMISSION GÉNÉRALE
15 $

Profite du tarif spécial en prévente et assure ta place pour le spectacle!

💥 Prix à la porte : 20 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!