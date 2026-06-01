Carnet Plein Air

Organisé par

Carnet Plein Air

À propos de cet événement

2026/06/21 Marche entre les mondes - Mont Ham

Rue Lévesque

Sherbrooke, QC J1E 1M3, Canada

Randonnée et présentation
Gratuit

Prenez ce billet si vous souhaitez participer à la journée entière.


(Billet pour guide, bénévole et accompagnateur voir ci-dessous)

Nombre de places limité - Réservation obligatoire



Présentation seulement
Gratuit

Prenez ce billet si vous souhaitez seulement assister à la présentation sur les traditions ancestrales de 14h à 15h30


Nombre de places limité - Réservation obligatoire

Bénévole / Accompagnateur / Guide / Animateur
Gratuit

Billet pour les guides, organisateurs, animateurs et bénévoles seulement !

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