2026_ADULTE - PERFORMANCE-Printemps

Organisé par
À propos de cet événement
~ 1h45 par pratique~ 18h15-20h
~ 14h d'entraînement
~ 27 avril au 15 juin (8 semaines)
~ taxes incluses- Parc Ottawa
~ 1h45 par pratique~ 6h45-8h30
~ 14h d'entraînement
~ 1er mai au 19 juin (8 semaines)
~ taxes incluses- Parc à confirmer
~ 1h45 par pratique~ 18h15-20h
~ 14h d'entraînement
~ 30 avril au 18 juin (8 semaines) Parc Ottawa ~ taxes incluses
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!