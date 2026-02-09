Organisé par

Sandbox Volleyball

2026_ADULTE - PERFORMANCE-Printemps

🤍 PERFORMANCE CQE - LUNDIS SOIRS
327,68 $

~ 1h45 par pratique~ 18h15-20h
~ 14h d'entraînement
~ 27 avril au 15 juin (8 semaines)
~ taxes incluses- Parc Ottawa

🤍 PERFORMANCE - vendredis matins
327,68 $

~ 1h45 par pratique~ 6h45-8h30
~ 14h d'entraînement
~ 1er mai au 19 juin (8 semaines)
~ taxes incluses- Parc à confirmer

🤍PERFORMANCE - jeudis soirs
327,68 $

~ 1h45 par pratique~ 18h15-20h
~ 14h d'entraînement
~ 30 avril au 18 juin (8 semaines) Parc Ottawa ~ taxes incluses

