2026_JEUNESSE-15-17ANS-BEACH_AUTOMNE

Organisé par
À propos de cet événement
~ Lundis 16h30-18h15
~ 2h par pratique
~ 12h d'entraînement
~ 24 aout au 28 septembre
- Plage Celtique
~ 6 semaines
~ taxes incluses
~ Jeudis 16h30-18h15
~ 2h par pratique
~ 14h d'entraînement
~ 27 aout au 1er octobre
~ Plage celtique
~ taxes incluses
~ Lundis et jeudis de 16h30 à 18h15
~ 1h45 par pratique
~ 24h d'entraînement
~ 24 aout au 1er octobre
~ Parc Ottawa
~ taxes incluses
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