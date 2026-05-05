Organisé par

Sandbox Volleyball

À propos de cet événement

2026_JEUNESSE-15-17ANS-BEACH_AUTOMNE

🤍 LUNDIS 15-17 ans (2e cycle) 16h30-18h30 + BONUS WEEKEND
275,94 $

~ Lundis 16h30-18h15

~ 2h par pratique
~ 12h d'entraînement
~ 24 aout au 28 septembre
- Plage Celtique
~ 6 semaines
~ taxes incluses

🤍 JEUDIS - 15-17 ans (2e cycle)16h30-18h30 +BONUS WEEKEND
275,94 $

~ Jeudis 16h30-18h15

~ 2h par pratique
~ 14h d'entraînement
~ 27 aout au 1er octobre

~ Plage celtique

~ taxes incluses

💎 2X semaine Lundis et jeudis 16h30-18h30 + BONUS WEEKEND
450 $

~ Lundis et jeudis de 16h30 à 18h15

~ 1h45 par pratique
~ 24h d'entraînement
~ 24 aout au 1er octobre

~ Parc Ottawa

~ taxes incluses

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