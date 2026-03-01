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Sandbox Volleyball

À propos de cet événement

2026_COMPÉTITIF_JEUNESSE-15-17ANS-BEACH_PRINTEMPS

🤍 LUNDIS - 15-17 ans (2e cycle)
327,68 $

~ Lundis 16h30-18h15

~ 1h45 par pratique
~ 14h d'entraînement
~ 27 avril au 15 juin (8 semaines)
- Parc Ottawa

~ taxes incluses

🤍 JEUDIS - 15-17 ans (2e cycle)
327,68 $

~ Jeudis 16h30-18h15

~ 1h45 par pratique
~ 14h d'entraînement
~ 30 avril au 18 juin (8 semaines)

~ Parc Ottawa

~ taxes incluses

💎 2X semaine
592,12 $

~ Lundis et jeudis de 16h30 à 18h15

~ 1h45 par pratique
~ 28h d'entraînement
~ 27 avril au 15 juin (8 semaines)

~ Parc Ottawa

~ taxes incluses

🎯 Options sur-mesure en sus (tarif à discuter)
Gratuit
  • Analyses vidéo
  • Stratégies et tactiques personnalisées
  • Coaching en tournoi
  • Préparation physique et mentale
  • Cours supplémentaires
  • toute autre idée/besoin

À discuter ensemble :)

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