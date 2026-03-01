2026_COMPÉTITIF_JEUNESSE-15-17ANS-BEACH_PRINTEMPS

Organisé par
À propos de cet événement
~ Lundis 16h30-18h15
~ 1h45 par pratique
~ 14h d'entraînement
~ 27 avril au 15 juin (8 semaines)
- Parc Ottawa
~ taxes incluses
~ Jeudis 16h30-18h15
~ 1h45 par pratique
~ 14h d'entraînement
~ 30 avril au 18 juin (8 semaines)
~ Parc Ottawa
~ taxes incluses
~ Lundis et jeudis de 16h30 à 18h15
~ 1h45 par pratique
~ 28h d'entraînement
~ 27 avril au 15 juin (8 semaines)
~ Parc Ottawa
~ taxes incluses
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