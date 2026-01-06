Sandbox Volleyball

Organisé par

Sandbox Volleyball

À propos de cet événement

2026_Printemps_GYM_Adulte

Débutant Adulte MIXTE - MARDIS SOIRS
287,44 $
  • À qui s’adresse le cours :
  • 18 ans et +, Aucune ou peu d'expérience en volleyball
    8 participant.e.s maximum

Détails pratiques :

  • 10h de pratique
  • Horaire : mardis 19h-21h
  • Durée : du 17 mars au 14 avril (5 semaines)
  • Lieu : École Secondaire Mille-Voix, Montréal-Nord
  • Tarif : 250$ + taxes
Privé (1 personne)
137,97 $
  • À qui s’adresse le cours :
  • Tous niveaux
    1 participant.e. maximum

Détails pratiques :

  • Horaire : mardi 21h à 22h ou dimanche 20h30-21h30
  • 1h de pratique spécifique
  • Entre le 17 mars et 21 avril (à planifier avec Coach Mel selon dispos)
  • Lieu : École Secondaire Mille-Voix, Montréal-Nord
  • Tarif : 120$ + taxes (1 personne)
Privé (2 personnes)
172,46 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
  • À qui s’adresse le cours :
  • Tous niveaux
    2 participant.e.s maximum

Détails pratiques :

  • Horaire : mardi 21h à 22h ou dimanche 20h30-21h30
  • 1h de pratique spécifique
  • Entre le 17 mars et 21 avril (à planifier avec Coach Mel selon dispos)
  • Lieu : École Secondaire Mille-Voix, Montréal-Nord
  • Tarif : 150$ + taxes (75$ chaque)
Avancé A- TRANSITION BEACH- MERCREDIS SOIRS
344,93 $
  • À qui s’adresse le cours :
  • 18 ans et +, expérience régulière en ligue compétitive, joue au beach et souhaite faire une transition pour l'été

    8 participantes maximum

Détails pratiques :

  • Horaire : mercredis 19h-21h
  • 12h de pratique
  • Durée : du 18 mars au 22 avril (6 semaines)
  • Lieu : École Secondaire Mille-Voix, Montréal-Nord
  • Tarif : 300$ + taxes
Perfectionnement SEMI-PRIVÉ 16 ans et + DIMANCHES SOIRS
287,44 $
  • À qui s’adresse le cours :
  • 16 ans ou adulte étudiante, expérience en club civil D2

    Perfectionnement technique et suivi vidéo

    4 participantes maximum

Détails pratiques :

  • 5h de pratique
  • Horaire : dimanches 18h30-19h30
  • Durée : du 22 mars au 26 avril, exception dimanche 5 avril (5 semaines)
  • Lieu : École Secondaire Mille-Voix (Mtl Nord)
  • Tarif 250$ + taxes (tarif pour 1 personne)

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