2026_Printemps_GYM_Adulte

Privé (2 personnes)
172,46 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
- À qui s’adresse le cours :
- Tous niveaux
2 participant.e.s maximum
Détails pratiques :
- Horaire : mardi 21h à 22h ou dimanche 20h30-21h30
- 1h de pratique spécifique
- Entre le 17 mars et 21 avril (à planifier avec Coach Mel selon dispos)
- Lieu : École Secondaire Mille-Voix, Montréal-Nord
- Tarif : 150$ + taxes (75$ chaque)
- À qui s’adresse le cours :
- Tous niveaux
2 participant.e.s maximum
Détails pratiques :
- Horaire : mardi 21h à 22h ou dimanche 20h30-21h30
- 1h de pratique spécifique
- Entre le 17 mars et 21 avril (à planifier avec Coach Mel selon dispos)
- Lieu : École Secondaire Mille-Voix, Montréal-Nord
- Tarif : 150$ + taxes (75$ chaque)