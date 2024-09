Votre enfant gribouille et voudrait développer son talent et sa créativité? C’est le cours qu’il lui faut! En plus d’apprendre les techniques de base du dessin et de rafiner son trait, il pourra travailler son imagination dans un environnement empreint de respect.





Professeur : Saad Errachide

Jour : dimanche, 10h à 11h30

Durée : 10 semaines

Coûts : 90.00 $ résident / 134.00 $ non-résident

Du 29 septembre au 1er décembre 2024