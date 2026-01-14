Commandites - 20e anniversaire de l'AJBL

Organisé par
À propos de cet événement
Devenez commanditaire du Cocktail de bienvenue et obtenez une visibilité lors des envois publicitaires, sur les affiches et sur les réseaux sociaux. Obtenez également une visibilité exclusive lors du Cocktail de bienvenue ainsi qu'un billet gratuit pour le cocktail et le banquet.
Le commanditaire Prestige obtient une visibilité prioritaire sur les affiches et envois publicitaires ainsi que sur les réseaux sociaux, en plus d'obtenir deux billets gratuits pour le cocktail et le banquet.
Le commanditaire Diamant obtient une haute visibilité sur les affiches et envois publicitaires ainsi que sur les réseaux sociaux, en plus d'obtenir deux billets gratuits pour le cocktail et le banquet.
Le commanditaire Platine obtient une grande visibilité sur les affiches et envois publicitaires ainsi que sur les réseaux sociaux, en plus d'obtenir un billet gratuit pour le cocktail et le banquet.
Le commanditaire Or obtient une visibilité sur les affiches et envois publicitaires ainsi que sur les réseaux sociaux, en plus d'obtenir un billet gratuit pour le cocktail et le banquet.
Le commanditaire Argent obtient une visibilité sur les affiches et envois publicitaires ainsi que sur les réseaux sociaux, en plus d'obtenir un billet gratuit pour le cocktail et le banquet.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!