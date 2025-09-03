Centre des services communautaires Vanier

Organisé par

Centre des services communautaires Vanier

À propos de cet événement

20e Déjeuner Flocons de neige | 20th Annual Snowflake Breakfast

164

rue Jeanne-Mance St (Centre Pauline-Charron)

Billet pour le Déjeuner Flocons de neige
25 $

Déjeuner continental (oeufs, bacon, saucisses, crêpes, croissants, fèves au lard, fruits, café, jus)

Acheter une boîte déjeuner pour un.e ainé.e
20 $

Achetez une boîte déjeuner pour un.e aîné.e à faible revenu qui sera livrée à leur domicile le matin du Déjeuner Flocons de neige.

Boîte déjeuner pour emporter
20 $

Vous pouvez acheter une boîte déjeuner pour emporter. Ramassage de la boîte entre 7 h et 10 h le 5 décembre au 164 rue Jeanne-Mance (Centre Pauline-Charron)

Commanditaire Bronze
500 $

Photo de la remise de votre chèque/contribution dans le journal Perspectives Vanier

Commanditaire Argent
2 000 $

Mention sur les médias sociaux</span></p><p class="lxcl-paragraph" dir="ltr"><span style="white-space: pre-wrap;">Photo de la remise de votre chèque/contribution dans le journal Perspectives Vanier (distribué à 8 000 portes de Vanier)</span></p><p class="lxcl-paragraph" dir="ltr"><span style="white-space: pre-wrap;">Remerciement lors de l’émission en direct du Déjeuner Flocons de neige sur les ondes de TV Rogers

Commanditaire Or
5 000 $

Publication sur les médias sociaux Photo de la remise de votre chèque/contribution dans le journal Perspectives Vanier Remerciement lors de l’émission du Déjeuner Flocons de neige sur les ondes de TV Rogers Entrevue avec TV Rogers lors de l’émission du Déjeuner Flocons de neige

Ajouter un don pour Centre des services communautaires Vanier

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!