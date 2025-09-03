20e Déjeuner Flocons de neige | 20th Annual Snowflake Breakfast

Organisé par
rue Jeanne-Mance St (Centre Pauline-Charron)
Déjeuner continental (oeufs, bacon, saucisses, crêpes, croissants, fèves au lard, fruits, café, jus)
Achetez une boîte déjeuner pour un.e aîné.e à faible revenu qui sera livrée à leur domicile le matin du Déjeuner Flocons de neige.
Vous pouvez acheter une boîte déjeuner pour emporter. Ramassage de la boîte entre 7 h et 10 h le 5 décembre au 164 rue Jeanne-Mance (Centre Pauline-Charron)
Photo de la remise de votre chèque/contribution dans le journal Perspectives Vanier
Photo de la remise de votre chèque/contribution dans le journal Perspectives Vanier (distribué à 8 000 portes de Vanier)

Remerciement lors de l'émission en direct du Déjeuner Flocons de neige sur les ondes de TV Rogers
Publication sur les médias sociaux Photo de la remise de votre chèque/contribution dans le journal Perspectives Vanier Remerciement lors de l’émission du Déjeuner Flocons de neige sur les ondes de TV Rogers Entrevue avec TV Rogers lors de l’émission du Déjeuner Flocons de neige
