Fondation québécoise du cancer

Organisé par

Fondation québécoise du cancer

À propos de cet événement

21e édition de Mardi de filles

1325 Rue Daniel - Johnson O suite 119

Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4, Canada

Billet individuel
145 $

IMPORTANT : Un reçu fiscal au montant approximatif de 25$ pour un billet individuel ou 250$ pour une table vous sera envoyé au cours du mois de décembre 2026, par courriel, ou par la poste. Pour en savoir plus sur le montant admissible du don, consultez la page de l'Agence du revenu du Canada.

Table de 10 personnes
1 350 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

IMPORTANT : Un reçu fiscal au montant approximatif de 25$ pour un billet individuel ou 250$ pour une table vous sera envoyé au cours du mois de décembre 2026, par courriel, ou par la poste. Pour en savoir plus sur le montant admissible du don, consultez la page de l'Agence du revenu du Canada.

Partenaire Présentateur
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Partenaire Diamant
6 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Partenaire Platine
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
Partenaire Or
2 500 $
Partenaire Argent
1 000 $

Ce niveau de partenariat n'inclut aucun billet.

Partenaire Bronze
500 $

Ce niveau de partenariat n'inclut aucun billet.

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