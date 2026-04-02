21e édition de Mardi de filles

À propos de cet événement
IMPORTANT : Un reçu fiscal au montant approximatif de 25$ pour un billet individuel ou 250$ pour une table vous sera envoyé au cours du mois de décembre 2026, par courriel, ou par la poste. Pour en savoir plus sur le montant admissible du don, consultez la page de l'Agence du revenu du Canada.
IMPORTANT : Un reçu fiscal au montant approximatif de 25$ pour un billet individuel ou 250$ pour une table vous sera envoyé au cours du mois de décembre 2026, par courriel, ou par la poste. Pour en savoir plus sur le montant admissible du don, consultez la page de l'Agence du revenu du Canada.
Ce niveau de partenariat n'inclut aucun billet.
Ce niveau de partenariat n'inclut aucun billet.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!