21ᵉ Salon des Vins de Vaudreuil-Soulanges (exposants)

INSCRIPTION EXPOSANTS



21e édition du Salon des Vins de Vaudreuil-Soulanges

Date : le mercredi 13 mai 2026

Endroit : Château Vaudreuil, Pavillon sur le Lac

21700 Route Transcanadienne, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P7

Notre Offre:

- Occasion pour les agences d’assurer une visibilité accrue auprès de 1 000

visiteurs;

- Sur réception de votre réservation (chèque) vous recevrez deux billets

d’entrée gratuite valide de 17h à 20h30 que vous pourrez offrir à vos clients

restaurateurs privilégiés;

- Plan de visibilité optimale sur le site internet du Salon des vins de Vaudreuil-

Soulanges www.salondesvinsvs.ca avec hyperlien conduisant directement à

votre site et impression de votre logo sur bannière et programme;

- Sur place : eau, glace, serviettes et assistance pour opérer adéquatement les

tables de dégustation ainsi qu’une boîte à lunch pour le souper.





Déroulement : Le salon recevra deux types de clientèle qui feront la tournée du salon :

de 13h à 15h30 - VIP, gens d’affaires;

de 17h30 à 20h30 - grand public et gens d’affaires.





Un montant de 100$ pour les frais de détention du permis initial de la RACJQ, ainsi que la réservation du kiosque est requis.



Puisque la plateforme Zeffy est gratuite, une contribution volontaire autre de 1$ est requise pour compléter votre commande.





La Fondation vous ferra parvenir une facture.