21ᵉ Salon des Vins de Vaudreuil-Soulanges (exposants)

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À propos de cet événement
INSCRIPTION EXPOSANTS
21e édition du Salon des Vins de Vaudreuil-Soulanges
Date : le mercredi 13 mai 2026
Endroit : Château Vaudreuil, Pavillon sur le Lac
21700 Route Transcanadienne, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P7
Notre Offre:
- Occasion pour les agences d’assurer une visibilité accrue auprès de 1 000
visiteurs;
- Sur réception de votre réservation (chèque) vous recevrez deux billets
d’entrée gratuite valide de 17h à 20h30 que vous pourrez offrir à vos clients
restaurateurs privilégiés;
- Plan de visibilité optimale sur le site internet du Salon des vins de Vaudreuil-
Soulanges www.salondesvinsvs.ca avec hyperlien conduisant directement à
votre site et impression de votre logo sur bannière et programme;
- Sur place : eau, glace, serviettes et assistance pour opérer adéquatement les
tables de dégustation ainsi qu’une boîte à lunch pour le souper.
Déroulement : Le salon recevra deux types de clientèle qui feront la tournée du salon :
de 13h à 15h30 - VIP, gens d’affaires;
de 17h30 à 20h30 - grand public et gens d’affaires.
Un montant de 100$ pour les frais de détention du permis initial de la RACJQ, ainsi que la réservation du kiosque est requis.
Puisque la plateforme Zeffy est gratuite, une contribution volontaire autre de 1$ est requise pour compléter votre commande.
La Fondation vous ferra parvenir une facture.
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!