Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges

Organisé par

Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges

À propos de cet événement

21ᵉ Salon des Vins de Vaudreuil-Soulanges (partenaires)

21700 Route Transcanadienne

Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P7, Canada

10 000 $ MILLÉSIME Commandite
9 990 $

* MILLÉSIME PAYÉ EN LIGNE PAR PAIEMENT BANCAIRE (PDA) UNIQUEMENT
Montant maximum pour le paiement bancaire de 9 999$, c'est pourquoi le montant est 9 990 $ + contribution volontaire Zeffy. Cliquez sur Ajouter +

Salon des vins – Château Vaudreuil – 13 mai 2026


IDENTIFICATION MAJEURE

durant et à l’extérieur du salon sur tous les outils de communication du salon.

Visibilité sur
+ OUTIL DE VENTE SALON
+ AU SALON
+ PROMOTION ÉVÉNEMENT


Billets de gracieuseté
8 VIP 13 h à 15 h 30
4 Grand public 17 h 30 à 20 h 30
* Suivant votre paiement et réservation, les billets électroniques vous seront envoyés par courriel.

5 000 $ CHAMPAGNE Commandite
4 990 $

* CHAMPAGNE PAYÉ EN LIGNE PAR PAIEMENT BANCAIRE (PDA) OU CARTE DE CRÉDIT UNIQUEMENT Montant maximum pour le paiement par carte de crédit est de 4 999 $, c'est pourquoi le montant est 4 990 $ + contribution volontaire Zeffy. Cliquez sur Ajouter +

Salon des vins – Château Vaudreuil – 13 mai 2026


IDENTIFICATION SIGNIFICATIVE 

durant et à l’extérieur du salon sur les outils de communication du salon


Visibilité sur
+ AU SALON
+ PROMOTION ÉVÉNEMENT


Billets de gracieuseté
4 VIP 13 h à 15 h 30
3 Grand public 17 h 30 à 20 h 30
* Suivant votre paiement et réservation, les billets électroniques vous seront envoyés par courriel.

2 500 $ PORTO Commandite
2 500 $

Salon des vins – Château Vaudreuil – 13 mai 2026


IDENTIFICATION IMPORTANTE

durant le salon et en ligne sur les outils de communication principaux du salon


Visibilité sur
+ AU SALON
+ PROMOTION ÉVÉNEMENT


Billets de gracieuseté
2 VIP 13 h à 15 h 30
2 Grand public 17 h 30 à 20 h 30

* Suivant votre paiement et réservation, les billets électroniques vous seront envoyés par courriel.


Cliquez sur Ajouter +

1 000 $ ROSÉ Commandite
1 000 $

Salon des vins – Château Vaudreuil – 13 mai 2026


IDENTIFICATION CONTRIBUTION
sur les écrans du salon et en ligne


Visibilité sur
+ AU SALON : écran télé, rollup, brochure
+ Site Web


Billets de gracieuseté
1 VIP 13 h à 15 h 30
0 Grand public 17 h 30 à 20 h 30

* Suivant votre paiement et réservation, les billets électroniques vous seront envoyés par courriel.


Cliquez sur Ajouter +

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!