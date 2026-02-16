21ᵉ Salon des Vins de Vaudreuil-Soulanges (partenaires)

Organisé par
* MILLÉSIME PAYÉ EN LIGNE PAR PAIEMENT BANCAIRE (PDA) UNIQUEMENT
Montant maximum pour le paiement bancaire de 9 999$, c'est pourquoi le montant est 9 990 $ + contribution volontaire Zeffy. Cliquez sur Ajouter +
Salon des vins – Château Vaudreuil – 13 mai 2026
IDENTIFICATION MAJEURE
durant et à l’extérieur du salon sur tous les outils de communication du salon.
Visibilité sur
+ OUTIL DE VENTE SALON
+ AU SALON
+ PROMOTION ÉVÉNEMENT
Billets de gracieuseté
8 VIP 13 h à 15 h 30
4 Grand public 17 h 30 à 20 h 30
* Suivant votre paiement et réservation, les billets électroniques vous seront envoyés par courriel.
* CHAMPAGNE PAYÉ EN LIGNE PAR PAIEMENT BANCAIRE (PDA) OU CARTE DE CRÉDIT UNIQUEMENT Montant maximum pour le paiement par carte de crédit est de 4 999 $, c'est pourquoi le montant est 4 990 $ + contribution volontaire Zeffy. Cliquez sur Ajouter +
Salon des vins – Château Vaudreuil – 13 mai 2026
IDENTIFICATION SIGNIFICATIVE
durant et à l’extérieur du salon sur les outils de communication du salon
Visibilité sur
+ AU SALON
+ PROMOTION ÉVÉNEMENT
Billets de gracieuseté
4 VIP 13 h à 15 h 30
3 Grand public 17 h 30 à 20 h 30
* Suivant votre paiement et réservation, les billets électroniques vous seront envoyés par courriel.
Salon des vins – Château Vaudreuil – 13 mai 2026
IDENTIFICATION IMPORTANTE
durant le salon et en ligne sur les outils de communication principaux du salon
Visibilité sur
+ AU SALON
+ PROMOTION ÉVÉNEMENT
Billets de gracieuseté
2 VIP 13 h à 15 h 30
2 Grand public 17 h 30 à 20 h 30
* Suivant votre paiement et réservation, les billets électroniques vous seront envoyés par courriel.
Cliquez sur Ajouter +
Salon des vins – Château Vaudreuil – 13 mai 2026
IDENTIFICATION CONTRIBUTION
sur les écrans du salon et en ligne
Visibilité sur
+ AU SALON : écran télé, rollup, brochure
+ Site Web
Billets de gracieuseté
1 VIP 13 h à 15 h 30
0 Grand public 17 h 30 à 20 h 30
* Suivant votre paiement et réservation, les billets électroniques vous seront envoyés par courriel.
Cliquez sur Ajouter +
