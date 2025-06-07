Fred (Fondation Ressources Pour Les Enfants Diabétiques)

Organisé par

Fred (Fondation Ressources Pour Les Enfants Diabétiques)

À propos de cet événement

Tournoi de golf Fred 2025

200 Rue du Blainvillier

Blainville, QC J7C 4X6, Canada

Admission Golfeur
450 $
Votre admission comprend : une ronde de golf, voiturette, petit déjeuner, dîner, cocktail, et contribution au profit du Manoir Ronald McDonald et de la Fondation ressources pour les enfants diabétiques.
Cocktail Seulement
200 $
Ce billet donne accès au cocktail en fin de journée, réseautage, bouchées et animation, au profit du Manoir Ronald McDonald et de la Fondation ressources pour les enfants diabétiques. (Ne comprend pas la participation au tournoi de golf.)
Ajouter un don pour Fred (Fondation Ressources Pour Les Enfants Diabétiques)

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!