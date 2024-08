18 mai 2024 à 13 h : Parc nourricier à Danville

DATE ET HEURE

18 mai 2024, de 13 h à 14 h 30.





LIEU

Au Parc Réjean Auclair :

155 Rue Daniel-Johnson, Danville, J0A 1A0





DESCRIPTION DE L'ATELIER

Venez découvrir le Parc nourricier Auclair avec les deux instigatrices de cette initiative citoyenne. Inspirées par le concept de forêt nourricière, elles ont créé un aménagement favorisant toute forme d’espèces vivantes. Par l’intégration de vivaces et d’arbustes qui nourrissent les humains, la petite faune, les insectes, les champignons et les micro-organismes, ce type de jardinage assure la santé du sol, nécessite peu d’entretien, d’arrosage et de fertilisation.





Cet atelier vise à outiller les gens pour la création d’un havre de biodiversité à petite échelle. Soit chez eux ou sous forme de projet collectif. De leur faire prendre conscience de l’impact positif qu'ils peuvent avoir sur leur écosystème immédiat.





ANIMATRICES



Ghislaine Bétie-Dubuc et Martina Müller, horticultrices et instigatrices de l’initiative.