Colloque-Action 2024

Le colloque-action se déroule en virtuel.





Consultez les cahiers des participants ici!

Cahier du 7 mai

Cahier du 9 mai





Les 7 et 9 mai se déroulera le Colloque-Action édition 2024! Deux avant-midis dédiés aux gestionnaires d'OBNL et aux gestionnaires de bénévoles. Axées sur le concret, ces avant-midis spéciaux visent à vous outiller concernant divers thèmes et sujets de votre quotidien. Au fil de chaque jour du colloque, trois conférences-éclairs de trente minutes se succèderont, chacune étant suivie d’une période de questions de quinze minutes.





Pour toutes questions au sujet du colloque-action, contactez Nathan Tanguay: [email protected]





Le colloque-action est organisé par un comité formé par Bénévoles d’Expertise, la CDC de Lévis, le Centre d'Action Bénévole de Québec, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de l'Islet et Convergence action bénévole.