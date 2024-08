Transmettre – Épistémologie #1 : de la relation entre science et foi

Prochaine formation #Transmettre

Formation #Transmettre sur l'Épistémologie - ¨ Science et foi

Enseignant: Yannick Imbert (Faculté Jean Calvin)

Accessible à partir du 25 février 2023

**Veuillez noter que vous pourrez également acheter un accès au cours MISSIOLOGIE, enseigné par Faly Ravoahangy au prix unitaire de 20$. Ce cours sera accessible jusqu'au 30 mars 2023





Comment la formation va-t-elle se dérouler?

Cette formation se déroulera en ligne à partir du samedi 25 février 2023. Le programme détaillé sera mis en ligne un peu avant la formation.

Tout ce dont vous avez besoin pour suivre ce cours est d'un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent et d'une connexion internet. Nous vous recommandons d'avoir une Bible à portée de main et de prendre des notes.

Vous pourrez poser des questions au professeur via un système de chat ou via les commentaires. Plus d'informations vous seront communiquées à cet égard après inscription.

Comment obtenir une réduction?

Nous voulons vraiment vous encourager à vous inscrire le plus tôt possible. Ainsi, si vous vous inscrivez avant le 17 février, il vous en coûtera 18,00$ (utilisez le code promo IMB). Après cette date, le tarif passe à 30,00$. (Si vous achetez 2 billets ou plus pour la formation utilisez plutôt le code rabais 40% pour obtenir une réduction équivalente.)

*Le prix d'un billet est par personne, pour obtenir un prix de groupe, veuillez nous contacter

Merci d'inclure un pourboire pour Zeffy

Nous utilisons Zeffy qui est une plateforme de dons et billetterie 100% gratuite. Zeffy est un partenaire essentiel de notre mission et vit grâce aux contributions volontaires de nos donateurs. Nous vous prions de bien vouloir inclure un pourboire à Zeffy avec votre inscription afin que nous puissions continuer de bénéficier de leurs bons services.

Méthodes de paiement

Vous pouvez payer en utilisant ce formulaire Zeffy ou encore par virement Interac ou par chèque.

Virement Interac à l'adresse suivante: à l'adresse suivante: [email protected] , puis envoyez-nous un courriel à la même adresse en nous indiquant la réponse à la question secrète que vous aurez déterminée.

Par chèque à l'ordre de: ÉRBSJ (indiquez Formation Transmettre dans le bas). Envoyez votre chèque à l'adresse suivante: 38a rue Labelle, St-Jérôme QC, J7Z 5K4.

Nous disposons de bourses pour ceux qui ne sont pas en mesure de payer. Certaines bourses offrent 50% de réduction, d'autres la gratuité sur l'ensemble des cours. Si vous souhaitez effectuer une demande d'exonération, merci de nous contacter et d'expliquer le motif de votre requête.