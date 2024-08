Concours d'écriture 2024 : Remise des prix aux lauréat.e.s et activité « Poèmes Exquis »

Dans le cadre de la fin du concours d'écriture 2024, le Centre organise un événement samedi 11 mai à 14h pour la remise des prix aux lauréat.e.s et la présentation des créations gagnantes. À 13h, le Centre proposera une activité

amusante de « Poèmes Exquis » en lien avec le concours d’écriture et le projet des Livres Libres.





Cet événement est gratuit et ouvert à toutes et tous.

Cependant, pour nous aider à avoir une meilleure gestion des besoins logistiques, nous vous recommandons de vous inscrire en complétant ce formulaire.





Des grignotines et des boissons seront servies sur place.







On vous attend nombreux et nombreuses pour ce nouveau rendez-vous culturel qui célèbrera les mots et la créativité, et touchera la sensibilité artistique de chacun !