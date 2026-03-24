Carnet Plein Air

Organisé par

Carnet Plein Air

À propos de cet événement

24/03/26 Atelier de danses québécoises et interculturelles

1551 Rue Dunant

Sherbrooke, QC J1H 2X8, Canada

Né icitte !
Gratuit

Prenez ce billet si vous êtes né dans la Belle Province de Québec ! (Billet pour guide, bénévole et accompagnateur voir ci-dessous)

Nombre de places limité - Réservation obligatoire



Né ailleurs !
Gratuit

Prenez ce billet si vous êtes né à l'extérieur du Québec


Nombre de places limité - Réservation obligatoire

Bénévole / Accompagnateur / Guide / Animateur
Gratuit

Billet pour les guides, organisateurs, animateurs et bénévoles seulement !

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