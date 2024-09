Tirage de trois grands prix prestigieux dont une paire de billets d'avion, gracieuseté d'Air Transat, un lot de bouteilles de vin de collection et





Les fonds amassés lors du tirage Ovation à l'innovation permettront à la Fondation de soutenir le développement et le rayonnement de BAnQ et la réalisation de sa mission en tant que haut lieu de culture, de savoir et de patrimoine québécois. Notre Fondation s’investit au sein de BAnQ en participant au financement de programmes qui favorise la démocratisation de l’accès à la culture pour tous.