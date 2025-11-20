24H du lac fête 20 ans

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À propos de cet événement
C'est simple peu importe la discipline c'est le même prix! Votre inscription inclut les frais de participations, un chandail aux couleurs de l'événement, la nourriture sur le site et des cadeaux sur place. Chaque participant doit également amasser un minimum de 400$ en dons.
Pour encourager les étudiants à participer, nous avons fixé un tarif réduit. L'inscription inclut les frais de participation, un chandail aux couleurs de l'événement, la nourriture sur le site et des cadeaux sur place. Chaque participant doit également amasser un minimum de 250$ en dons.
Pour encourager les jeunes de 17 ans et moins à participer, nous avons fixé un tarif réduit. L'inscription inclut les frais de participation, un chandail aux couleurs de l'événement, la nourriture sur le site et des cadeaux sur place. Chaque participant doit également amasser un minimum de 150$ en dons.
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