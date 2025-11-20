Les Joyeux Philanthropes

Organisé par

Les Joyeux Philanthropes

À propos de cet événement

24H du lac fête 20 ans

1084 Bd du Lac

Lac-Beauport, QC G3B 2P9, Canada

Adulte: marche/course (sentiers), vélo (route/montagne)
75 $

C'est simple peu importe la discipline c'est le même prix! Votre inscription inclut les frais de participations, un chandail aux couleurs de l'événement, la nourriture sur le site et des cadeaux sur place. Chaque participant doit également amasser un minimum de 400$ en dons.

18-24 ans : marche/course (sentiers), vélo (route/montagne)
75 $

Pour encourager les étudiants à participer, nous avons fixé un tarif réduit. L'inscription inclut les frais de participation, un chandail aux couleurs de l'événement, la nourriture sur le site et des cadeaux sur place. Chaque participant doit également amasser un minimum de 250$ en dons.

Enfant : marche/course (sentiers), vélo (route/montagne)
30 $

Pour encourager les jeunes de 17 ans et moins à participer, nous avons fixé un tarif réduit. L'inscription inclut les frais de participation, un chandail aux couleurs de l'événement, la nourriture sur le site et des cadeaux sur place. Chaque participant doit également amasser un minimum de 150$ en dons.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!