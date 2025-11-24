24H du lac fête 20 ans Corporatif

Organisé par
À propos de cet événement
Le forfait Équipe officielle inclus le processus d'inscriptions pour un maximum de 12 personnes, le chandail de l'événement, nourriture pendant 24h pour tous les participants, votre tente sur le site, logo sur le site web, écrans géants, accès à la zone détente et gourmande en tout temps. Chaque participant doit également amasser un minimum de 400$ en dons.
Le forfait Équipe officielle tout inclus vous permet d'inscrire un maximum de 12 personnes, d'obtenir le chandail de l'événement, de la nourriture pendant 24h pour tous les participants, votre tente sur le site, logo sur le site web, écrans géants, médias sociaux, accès à la zone détente et gourmande en tout temps. Chaque participant peut aussi bonifier les dons en partant sa propre campagne de financement, votre compagnie contribue à couvrir les dons de 400$ minimum par participant.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!