24H du lac fête 20 ans Corporatif

Le forfait Équipe officielle tout inclus vous permet d'inscrire un maximum de 12 personnes, d'obtenir le chandail de l'événement, de la nourriture pendant 24h pour tous les participants, votre tente sur le site, logo sur le site web, écrans géants, médias sociaux, accès à la zone détente et gourmande en tout temps. Chaque participant peut aussi bonifier les dons en partant sa propre campagne de financement, votre compagnie contribue à couvrir les dons de 400$ minimum par participant.