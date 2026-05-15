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25 ans, 125 000 visages

Châle en alpaga item
Châle en alpaga
50 $

Châle en alpaga venant directement de Bolivie

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Châle Ralph Lauren item
Châle Ralph Lauren
50 $

Châle 100% acrylique de marque Ralph Lauren

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Planche à pain faite main item
Planche à pain faite main item
Planche à pain faite main
30 $

Planche à pain faite main gravée avec le nom d'IRIS Mundial

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Livre "Raphaël et l'oiseau magique" item
Livre "Raphaël et l'oiseau magique"
20 $

Raphael a un grand rêve, celui de voler. Rencontrer l’oiseau magique lui permettra-t-il de réaliser son rêve ? Lis cette histoire et tu apprendras que le courage et le partage sont plus importants que tout !


Découvrez « Raphaël et l'oiseau magique », un conte proposé par Dre Marie-France Duguay, optométriste aux boutiques IRIS et bénévole de longue date d’IRIS Mundial.

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