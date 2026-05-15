25 ans, 125 000 visages

Raphael a un grand rêve, celui de voler. Rencontrer l’oiseau magique lui permettra-t-il de réaliser son rêve ? Lis cette histoire et tu apprendras que le courage et le partage sont plus importants que tout !





Découvrez « Raphaël et l'oiseau magique », un conte proposé par Dre Marie-France Duguay, optométriste aux boutiques IRIS et bénévole de longue date d’IRIS Mundial.