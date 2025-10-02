25 ANS SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Prix du billet de base.
Taxes incluses.
Prix du billet + 3 jetons.
Taxes incluses.
Prix du billet + 5 jetons.
Taxes incluses.
Prix du billet + 8 jetons.
Taxes incluses.
3$ le jeton.
Les jetons vous permettent de profiter pleinement des activités de la soirée: consommations au bar, participation à la tombola, piano jukebox.
Achat de jetons également disponible sur place.
Taxes incluses.
Si vous souhaitez recevoir un reçu aux fins d'impôts, ajoutez un don dans la case ci-dessous. Ce don, seul, ne permet pas l’accès à la soirée.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing